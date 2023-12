Ile Maurice: Les habitants de Cité Argy à nouveau sous les eaux

«Chaque fois qu'il y a de fortes averses, nous sommes affectés par la montée des eaux qui inondent leurs maisons. Une fois de plus, les autorités n'ont pas répondu à nos demandes de nettoyer adéquatement la rivière. Une quinzaine de familles en ont été victimes mardi», affirme Patrick Sunassee, habitant de Cité Argy et travailleur social. L'accumulation d'eau dans cette localité est surtout due à une rivière qui héberge beaucoup de plantes aquatiques, qui n'ont cessé de pousser au fil du temps, encombrant l'espace et obstruant le passage de l'eau sous de la passerelle. «Malgré de multiples demandes aux autorités, elle n'est pas nettoyée la plupart du temps. De plus, un drain avait été construit ici, dont le niveau est inférieur à celui de la rivière, ce qui fait que l'eau refoule. Ainsi, à chaque pluie torrentielle, l'eau boueuse et polluée remonte au niveau du pont, déborde et répand son fort débit vers les maisons», expliquent des habitants.

Lors des inondations provoquées par les fortes pluies de novembre, de nombreux habitants ont été affectés. Depuis, «la rivière a été partiellement nettoyée une fois, mais les travaux n'ont pas été achevés et la rivière a été abandonnée à elle-même. Elle a accumulé davantage de plantes aquatiques et la situation est à nouveau catastrophique». Mais les autorités ne sont pas les seules à blâmer, estime Patrick Sunassee. «Il y a quelques habitants qui, par leur irresponsabilité, contribuent à la pollution de la rivière. Ils en ont fait une déchetterie et y jettent des objets tels que des appareils électroménagers cassés. Nous en appelons aux autorités pour qu'elles n'adoptent pas une attitude de laisser-aller, mais qu'elles désignent une personne sur le terrain pour suivre le dossier et nettoyer régulièrement la rivière car la sécurité des habitants est menacée et la saison des pluies va continuer.»

Rappelons aussi que lors des inondations de janvier dernier, la colère des habitants était sans bornes, car malgré les multiples demandes aux autorités de nettoyer la rivière, rien n'avait été fait. En conséquence, l'eau avait jailli jusqu'à leurs maisons, par-dessus le pont, nécessitant des évacuations de secours par les pompiers et des officiers de la Special Mobile Force. Une altercation verbale avait également eu lieu et des habitants furieux s'en étaient pris au ministre et député de la circonscription no 9, Deepak Balgobin, en raison de l'inaction des autorités. La cellule de communication du ministre avait, en réponse à notre reportage, fait savoir que le ministre était sur le terrain pendant plus de deux heures avec ses deux colistiers et s'était entretenu avec plusieurs personnes pour les rassurer. «Ce n'est que vers la fin qu'une poignée de personnes sous l'influence de l'alcool ou whatever s'en sont pris à lui. Le ministre a tenté de leur parler mais face à leur hostilité, il est parti», avait-elle dit.

Après avoir pris connaissance de la situation cette fois, «le ministre a délégué un de ses colistiers pour effectuer un constat de la situation et intervenir pour améliorer les choses. Nous espérons que cela va s'arranger», dit Patrick Sunassee. Nous avons également contacté la cellule de communication du ministre Balgobin pour plus de détails. Elle a accusé réception de notre requête et nous attendons une réponse.

La rivière non nettoyée, hier.