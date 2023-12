Ile Maurice: Hold-up avorté et deux policiers blessés

Max Rudy Noël, 56 ans, qui a un lourd casier judiciaire, a été intercepté par la police alors qu'il venait de commettre un braquage au supermarché Save Max, à route Nicolay, Ste-Croix. Bilan de l'opération : deux policiers blessés. Le montant du butin, environ Rs 200 000, a pu être récupéré. Un suspect qui a réussi à prendre la fuite est recherché. La police avait reçu un appel au 150 signalant qu'un individu encagoulé, armé d'un sabre et d'un revolver, avait fait irruption dans le supermarché pour menacer la cheffe caissière dans la soirée de mardi. Quelques minutes plus tard, un autre homme cagoulé est arrivé pour s'emparer d'environ Rs 200 000, des paquets de cigarettes et des bouteilles de whisky. Ils ont ensuite pris la fuite. Les hommes de l'inspecteur Lullith, de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord, qui patrouillaient dans les parages, se sont rendus sur place immédiatement.

Les suspects, arborant des casques intégraux, s'apprêtaient à prendre la fuite à bord de leur moto. Les agents les ont coincés avec leur fourgonnette. Ces derniers ont perdu l'équilibre et se sont retrouvés à terre. Ils ont tenté de s'enfuir et les policiers se sont lancés à leur poursuite. Les suspects ont agressé ces derniers au sabre et deux d'entre eux ont été blessés. Si son acolyte a pu s'échapper, Max Rudy Noël, a pu être maîtrisé et le butin récupéré. Ce dernier, qui s'est forgé une réputation de braqueur, avait déjà fait parler de lui en 2010 lors du vol de revolvers et de munitions au siège de la firme de gardiennage SOS Guard à Port-Louis. En mars 2009, il avait été arrêté après un hold-up à la succursale de la State Bank of Mauritius (SBM) de la rue Labourdonnais, à Port-Louis, où Rs 2 millions avaient été emportées. L'enquête est placée sous la supervision de l'assistant commissaire de police Madhow.