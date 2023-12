Cote d'Ivoire: Médias - Fraternité Matin lance sa 'Vitrine'

Être au diapason de la digitalisation et maintenir le cap du journal papier, telle est l'ambition du groupe de presse Fraternité Matin qui, dans le cadre de la diversification de ses offres éditoriales, a procédé le 19 décembre, au lancement d'un nouveau produit sous la dénomination de «Vitrine».

Le chef-produit, Josué Jean Jaurès Koussan (photo de droite), a présenté les différentes articulations et les avantages de la nouvelle solution de Fraternité Matin...

Un nouveau-né, avant de prendre son envol, est présenté à la famille et à la communauté pour recevoir leurs bénédictions ».

Le Directeur général adjoint de Fraternité Matin, Adama Koné, a utilisé le mardi 19 décembre 2023, cette image très appropriée pour introduire la présentation de "Vitrine", ce nouveau bébé de Fraternité Matin, au comité de direction et à l'ensemble du personnel de Fraternité Matin, pour recevoir leurs bénédictions.

En effet, "Vitrine" est une solution digitale disponible en version web, papier et bientôt en application mobile, conçue par le groupe de presse Fraternité Matin. Elle a été créée dans le cadre de la diversification des offres et supports pour répondre aux nombreux besoins des clients.

Il s'agit donc d'une solution qui offre aux utilisateurs « un espace convivial et facile d'accès pour la diffusion et la collecte des petites annonces destinées aux particuliers et aux professionnels.

%

La cible est multiple et variée. Nous pouvons citer entre autres les Pme, Pmi, Tpe et Tpi, les hôteliers, les coiffeurs, les ébénistes, les constructeurs, les concessionnaires de véhicules, la cosmétique, l'électroménager, les vendeurs de matériels informatiques, les supérettes Spa/mise en forme/bien-être, les maquis et bars, les fast-food, les glaciers, les commerçants, les boutiques de mode et d'accessoires, les joailliers, les bijoutiers, les artisans, etc.

Les avantages sont énormes pour les utilisateurs, dans la mesure où, selon le chef-produit Josué Jean Jaurès Koussan, une annonce publiée sur Vitrine touche plus de 600 000 visiteurs sur le web et dans le magazine mensuel dédié au grand lectorat et qualifié du groupe Fraternité Matin. Surtout que l'insertion des petites annonces et la distribution sont gratuites.

« Sauf si vous souhaitez que votre annonce soit relayée dans le magazine mensuel, vous serez invités à payer le montant de l'insertion que vous aurez choisie avec des tarifs bien étudiés », rassure M. Koussan.

Ajoutant que le mode de paiement se fera via mobile money chez tous les opérateurs connus (Orange, Mtn, Moov et Wave). Frédéric Kanga, chef du service digital et innovation, à la direction commerciale et marketing, a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser cette plateforme innovante.

D'où l'appel pressant du Dga Adama Koné à l'ensemble du personnel à s'approprier cette nouvelle solution et d'en faire la promotion partout où il en a la possibilité. « Chacun de vous doit pouvoir promouvoir Vitrine. Sentez-vous concernés par ce produit. Que chacun soit un ambassadeur de Vitrine. Soyez la vitrine de "Vitrine" partout où vous êtes », a-t-il exhorté.

Le Directeur général, Serge Abdel Nouho, en félicitant l'équipe porteuse de ce projet, a partagé cette invite au personnel. Car, dit-il, cette nouvelle brèche ouverte par Fraternité Matin permettra d'explorer de nouveaux horizons et d'appâter de nouveaux lecteurs. Elle vient aussi renforcer sa position de leader sur le marché de la presse en Côte d'Ivoire et hors de ses frontières.