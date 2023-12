Algérie: Douanes - La Direction générale invite les opérateurs à s'inscrire au nouveau système d'information

ALGER — La Direction générale des douanes algériennes a appelé, jeudi dans un communiqué, les entreprises, les professionnels, les commissionnaires en douanes, les transporteurs, les consignataires et tous les opérateurs économiques à soumettre une demande d'attribution d'un compte électronique leur permettant d'accéder au nouveau système d'information des douanes.

"Ces comptes permettront aux usagers de l'administration douanière, une fois leur inscription finalisée via le portail externe du nouveau système d'information des douanes ALCES, d'accomplir les formalités douanières et de bénéficier des services offerts par l'administration douanière via ce système", lit-on dans le communiqué.

"La Direction générale des Douanes (DGD) informe, par ailleurs, tous ses usagers qu'un grand nombre de commissionnaires en douanes et de consignataires n'ont pas encore soumis leur demande d'attribution de comptes d'accès au portail électronique externe du nouveau système d'information des douanes +ALCES+, et ce depuis l'ouverture des inscriptions le 27 septembre 2023", note le communiqué.

Dans le cadre de la généralisation de l'utilisation du nouveau système d'information des douanes à travers tous les bureaux des douanes avant la fin de l'année, "la DGD invite tous les usagers concernés par l'utilisation de ce système, à s'inscrire, rapidement, via l'adresse électronique suivante: https://alces.douane.gov.dz", selon la même source.

La DGD rappelle que ces comptes permettront aux usagers de l'administration douanière, une fois leur inscription finalisée via le portail externe du nouveau système d'information des douanes ALCES, d'accomplir les formalités douanières et de bénéficier des services offerts par l'administration douanière via ce système.

La DGD rappelle, en outre, que l'adresse e-mail suivante est mise à la disposition des opérateurs: alceshelpdesk@douane.gov.dz, pour les accompagner dans le processus d'inscription.