Algérie: Cyclisme/Championnats arabes sur route (course en ligne) - Trois nouvelles médailles dont 2 en or pour l'Algérie

RYAD — La sélection algérienne de cyclisme sur route a remporté trois nouvelles médailles (2 or et 1 en bronze), lors de la course en ligne (Elite dames) disputée jeudi à Ryad (Arabie saoudite), pour le compte de la cinquième journée des Championnats arabes (toutes catégories).

Les deux médailles d'or ont été l'oeuvre de Nesrine Houili à la course en ligne (Elite) et de la sélection féminine à la course en ligne par équipes (Elite). Yasmine El Medah, quant à elle, s'est contentée de la médaille de bronze de la course en ligne (Elite).

Un peu plus tôt, deux médailles d'or ont été décrochées par la sélection algérienne féminine juniors grâce à Sihem Bousbaâ qui a franchi la ligne d'arrivée de la course longue de 41 km, dans le temps de 1h15m49sec, devant l'Emiratie Maroua Kahour (même temps), et l'Irakienne Lyna Sabir (1h17m37sec).

La deuxième médaille d'or a été décrochée par la sélection algérienne par équipes (juniors) grâce au classement réalisé dans la course en ligne par les cyclistes Malak Mechab (4e), Yamna Bouikour (8e) et Hanine Belatrous (11e).

Grâce à ces trois nouvelles médailles, la sélection algérienne porte son total provisoire à 16 médailles (8 or, 4 argent et 4 bronze), en attendant la suite des épreuves de la course en ligne pour les autres catégories.

L'Algérie prend part à ces Championnats arabes de cyclisme sur route (toutes catégories) avec un effectif de 25 coureurs, entre cadets, juniors et seniors (messieurs et dames).

Le rendez-vous de Ryad qui se déroule du 15 au 23 décembre courant, enregistre la participation de 406 athlètes, représentant 12 pays: l'Arabie saoudite (Pays hôte), l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la Libye, les Emirats arabes unis, le Qatar, la Syrie, le Sultanat d'Oman, l'Iraq et Bahreïn.