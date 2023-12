Algérie: La Cnep-Banque ouvre 12 nouveaux guichets dédiés à la finance islamique

ALGER — La Cnep-Banque a procédé à l'ouverture de douze (12) nouveaux guichets dédiés à l'activité de la finance islamique, répartis sur diverses régions du pays, a indiqué jeudi cette banque publique dans un communiqué.

Ces guichets sont ouverts au niveau d'Oran (agence Rebbouha Keddour et agence Es-senia), d'Annaba (agence Plaine Ouest), de Tizi-Ouzou (agence Boghni), Ghardaia (agence Touggourt, agence Aflou et agence Ouargla), et Bejaia (agence El Milia).

Ces nouvelles structures bancaires dont s'est dotée la Cnep-banque sont situées aussi à Oran-Est (agence Tindouf), et à Sétif (agence Ain Lekbira, agence Boussaâda et agence Bougâa), précise la même source, qui souligne aussi que cette initiative "consolidera davantage la présence de l'activité de la finance islamique au niveau nationale, couvrant ainsi, trois nouvelles wilayas (Tindouf, Ouargla et Touggourt) et portant le réseau total à 119 guichets répartis sur 48 Wilayas".

A travers cette démarche, ajoute-t-on, la Cnep-Banque "confirme sa position de première banque de la place en matière de guichets de la finance islamique".