Congo-Brazzaville: Transport fluvial - La compagnie ivoirienne STL attirée par le marché congolais

La Société de transport lagunaire (STL), basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, veut s'implanter dans la capitale congolaise, dans le cadre des activités de transport fluvial. La STL, filiale du groupe Snedai, entend investir dans la modernisation des infrastructures portuaires et l'exploitation du réseau de transport public des personnes et des biens via l'utilisation de bateaux-bus.

L'ambition de la compagnie ivoirienne a été présentée, le 20 décembre, à Brazzaville, lors d'une rencontre du ministre de l'Économie fluviale, Guy Georges Mbaka, avec la délégation de la STL conduite par la présidente du conseil d'administration, Marie-Odile Kassi. Les deux parties ont convenu de matérialiser leur engagement dans un accord de partenariat global avant le début des études de faisabilité.

D'après Marie-Odile Kassi, ce n'est qu'après cette phase que la compagnie va choisir le domaine dans lequel elle va oeuvrer, soit dans le transport, soit dans la reprise des infrastructures existantes. La visite du beach à Brazzaville et de ses nombreuses opportunités d'affaires, peu avant la rencontre avec le ministre de tutelle, a stimulé l'appétit de la STL à investir dans ce secteur.

L'équipe technique de la STL est attendue à Brazzaville pour mener les études de faisabilité. « Nous sommes là dans le cadre d'une visite de travail. Nous avons fait une manifestation d'intérêt à l'endroit du ministère de l'Économie fluviale, dans le cadre de la modernisation des infrastructures portuaires. C'est une partie de notre domaine d'activité (...) Nous comptons oeuvrer dans le transport de marchandises et le transport des personnes dans une optique de désenclaver toutes les contrées éloignées de Brazzaville », a indiqué Marie-Odile Kassi.

La compagnie STL veut mettre à profit son expérience au service du développement fluvial au Congo, assure-t-on. Depuis juin 2016, STL a obtenu l'exploitation d'un réseau de transport public des personnes et des biens par l'utilisation de bateaux-bus en Côte d'Ivoire. Par cette convention de concession, STL oeuvre à l'amélioration de la mobilité de la population en lui offrant des solutions de transport par voie lagunaire.

Celle-ci dispose d'un réseau avec vingt bateaux transportant plus de seize mille passagers par jour et six gares lagunaires qui desservent les zones Sud et Nord du district d'Abidjan. Avec ses activités de plaisance, STL propose aux usagers la possibilité de faire du tourisme lagunaire, de louer un bateau pour des moments d'exception ou des croisières.