Maroc: Province de Chichaoua - Efforts soutenus dans le cadre de l'opération de reconstruction post-séisme

Commune d'Adassil (province de Chichaoua) - Les efforts destinés à mener dans les meilleures conditions, l'opération de reconstruction des logements totalement ou partiellement détruits par le séisme du 8 septembre dernier se poursuivent à une cadence soutenue au niveau de la commune territoriale d'Adassil relevant de la province de Chichaoua.

Derrière cette mobilisation de taille figure un travail acharné accompli en permanence et de manière régulière par les autorités locales et les différents acteurs concernés par ce chantier de grande envergure et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI prônant une approche de proximité avec les citoyens, pour répondre positivement à leurs attentes et aspirations.

Ainsi, à la commune d'Adassil à l'instar des autres communes territoriales profondément touchées par le séisme, une interaction positive entre les citoyens touchés par le séisme et les autorités locales est palpable permettant la poursuite des démarches et efforts post-reconstruction dans de meilleures conditions.

Cette forte mobilisation et présence sur le terrain des autorités locales et d'autres parties prenantes est inscrite dans la continuité, étant donné que la finalité et de parvenir à épauler les populations victimes du séisme et ce, depuis les premières heures ayant suivi cette catastrophe naturelle.

%

C'est dans ce cadre qu'au niveau de Douar « Arg Maghoussa » comme à Adassil et aux autres villages relevant du Caïdat d'Assif El Mal, les opérations de déblaiement et d'enlèvement des gravas se poursuivent d'arrache-pied afin que les premiers bénéficiaires de l"aide financière directe à la reconstruction puissent démarrer les travaux de construction ou de réhabilitation de leurs demeures touchées par le séisme.

De même, les commissions en charge du traitement des doléances des citoyens dont les maisons ont été totalement ou partiellement démolies par le séisme, ainsi que des études techniques et topographiques se poursuivent à une cadence régulière, sous la supervision des autorités locales.

Dans ce sillage une batterie de mesures ont été prises au niveau des services concernés afin de garantir la fluidité dans le traitement des dossiers et requêtes émises par les personnes touchées par le séisme, faciliter les procédures en vigueur et accueillir les demandeurs dans de meilleures conditions.

En outre, les autorités locales veillent en permanence et ne lésine guère sur les moyens à l'effet de faire bénéficier les personnes concernées de toute l'aide et l'assistance technique, à travers la mise à disposition de plans architecturaux modèles respectant les spécificités intrinsèques à cette zone, d'aides aux populations, entre autres, la première tranche des aides financières liées à la reconstruction d'un montant de 20.000 DH.

Approché par la MAP au niveau de douar « Arg Maghoussa », Redouane Elaabott, technicien en topographie, a donné un aperçu détaillé sur la mission qui lui incombe à savoir l'établissement de plans topographiques pour les douars touchés par cette catastrophe naturelle.

Dans ce sens, il a réitéré sa mobilisation, en compagnie de son équipe, pour l'achèvement de cette mission dans d'excellentes conditions et dans les délais impartis.

De leur côté, plusieurs personnes concernées par l'opération de reconstruction post- séisme au niveau des douar d' « Adassil » et « Igharmen » ont exprimé leur joie et grande satisfaction de pouvoir bénéficier de manière régulière de l'aide financière mensuelle d'un montant de 2.500 DH et d'avoir reçu la première tranche de l'aide financière directe de 20.000 DH destinée à la reconstruction de leurs maisons.

Après avoir salué la mobilisation de taille et la disponibilité exemplaire des autorités locales pour les assister et leur prêter main forte en en cette circonstance difficile, ils ont fait part de leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'intérêt tout particulier accordé par le Souverain à cette opération post- reconstruction et à l'amélioration des conditions de vie des populations des zones touchées par cette catastrophe naturelle.

En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d'un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées, rappelle-t-on.