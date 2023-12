Maroc: Le film marocain 'No Key' en compétition officielle du Festival international du court-métrage du Caire

Le film marocain"No Key", réalisé par Walid Messnaoui, participe à la compétition officielle de la 5ème édition du Festival international du court-métrage du Caire qui se tient du 19 au 22 décembre à l'Opéra du Caire.

Le court-métrage raconte l'histoire de Amine, un jeune voleur, qui dans sa quête désespérée pour sortir d'une vie cruelle, trouve son billet pour un avenir meilleur en Europe lorsqu'il découvre un coffre à bijoux... Lorsque des gangs rivaux découvrent son trésor, il doit les affronter pour maintenir son rêve en vie.

Le film "No Key" avait remporté plusieurs prix, dont notamment le Prix du meilleur court-métrage au Festival du film d'horreur et de science-fiction de Maskoon au Liban, le Prix du meilleur premier court-métrage au Festival international du film de Boden en Suède en 2022, le Prix du meilleur acteur au Festival international du film de Corée et le Prix de la meilleure réalisation au Festival international du cinéma indépendant de Casablanca.

Outre le film marocain, près de 20 courts-métrages arabes et étrangers participent à la compétition officielle du festival. L'édition de cette année connaît également la participation de huit films à la compétition documentaire et de neuf films à la compétition des films pour la jeunesse.

Selon le directeur du festival, le critique Ahmed Nabaoui, cette 5ème édition verra la participation de 34 courts-métrages et documentaires provenant de plusieurs pays arabes et étrangers, en compétition dans quatre catégories.

Bouillon de culture

L'OPM se produit à Casablanca

L'Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM) a donné mardi soir un concert 100% Mozart sous la coupole de l'église du Sacré-Coeur, pour le grand plaisir des mélomanes comme pour les néophytes.

Organisé à l'occasion de la réouverture de cette cathédrale transformée en espace culturel polyvalent après huit ans de travaux de réhabilitation, ce concert a été marqué par la présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, de la présidente du Conseil de la ville de Casablanca, Nabila Rmili ainsi que des personnalités de tous bords.

Dans une déclaration à la MAP, Caroline Saunier, directrice déléguée de la Fondation Ténor pour la culture dont relève l'OPM, a exprimé la joie qu'elle ressent en se produisant dans l'enceinte sublimissime de cet édifice historique ouvert de nouveau au grand public.

Et de préciser que ce concert a été consacré totalement à l'interprétation des oeuvres du plus célèbre compositeur de l'époque classique : Mozart. Avec au programme notamment la symphonie no 40 qui demeure l'une des plus populaires de la production prolifique de ce compositeur de génie.