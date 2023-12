Tunisie: Elections - Des candidats à Sidi Bouzid-Ouest leur campagne

SIDI BOUZID — Des candidats dans la délégation de Sidi Bouzid-Ouest (gouvernorat de Sidi Bouzid) poursuivent la présentation de leurs programmes, dans le cadre des élections locales du 24 décembre.

Le candidat Naceur Issaoui à l'imada de Sdakia a promis d'assurer le financement public du secteur agricole, dynamiser l'industrie de transformation et oeuvrer à la réhabilitation du marché à Oum Ladham et des pistes rurales.

Son programme prône aussi la création d'un centre de santé et d'une école à El Khmeilia et El Hmaidia, l'amélioration du transport scolaire et l'assistance des groupes marginalisés et de la femme rurale.

A Sidi Bouzid-Sud, le candidat Mohsen Héni s'engage à défendre les intérêts économiques, sociaux et éducatifs et à inciter les jeunes au lancement des sociétés communautaires, ainsi qu'à veiller à la mise en place d'une entreprise de collecte des déchets ménagers, l'aménagement des établissements scolaires et l'inscription des personnes démunies au programme social Amen.

Le candidat Gaieth Aafi dans la localité d'Ennour propose un programme axé sur la création d'un dispensaire et d'un lycée à la cité Ennour, le financement des petites et moyennes entreprises et la promotion de l'infrastructure et de l'environnement.

De son côté, Abdelhakim Dahri, candidat à Sidi Bouzid-ouest, a souligné que ses priorités portent, essentiellement, sur le renforcement de l'approvisionnement en eau potable et l'électrification publique, tout en oeuvrant à promouvoir les domaines des sports et des loisirs dans la région.