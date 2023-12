Sénégal: OM - Placé parmi les possibles partants, Ismaila Sarr a pris sa décision

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille en provenance de Watford (D2 anglaise), Ismaila Sarr est loin de satisfaire son coach Gattuso qui serait prêt à le libérer cet hiver.

Décevant depuis son arrivée à l'OM cet été en provenance d'Angleterre, l'ailier sénégalais a déjà généré des doutes dans l'esprit des dirigeants du club phocéen au point que ces derniers ont songé à le prêter cet automne.

Mais l'intéressé qui se prépare à disputer la CAN 2023 avec le Sénégal n'a aucune intension de partir. Il se sent prêt à relever le défi et enfin s'imposer à l'OM, renseigne La Minute OM.

« Bien qu'Ismaïla Sarr ne soit pas dans sa meilleure forme actuellement, il ne se voit pas quitter l'Olympique de Marseille, affirme La Minute OM. Le joueur se sent bien dans le groupe. Le club se pose des questions sur son niveau, et espère qu'il fasse une belle CAN pour qu'il revienne dans de meilleures conditions. »