Mali: Kamory Doumbia, le jeune Malien auteur d'un quadruplé historique en Ligue 1

La 17e journée du championnat de France de Ligue 1 a été marquée par la performance époustouflante du jeune malien Kamory Doumbia. Le milieu de Brest de 20 ans a inscrit un quadruplé, lors de la victoire écrasante de son équipe face à Lorient (4-0).

C'est ce qui s'appelle frapper fort. Quatre buts en une seule mi-temps, ce n'était arrivé qu'une seule fois en Première division lors des 60 dernières années. S'il ne sort pas de nulle part, Kamory Doumbia a pris son envol de façon fracassante. Mercredi soir 20 décembre, Brest-Lorient se joue depuis 22 minutes, l'international malien prend le ballon comme il vient et ouvre le score d'une superbe reprise de volée. Le Stade Francis Le Blé n'a encore rien vu, il va assister à un véritable feu d'artifice de fin d'année: un deuxième et un troisième but dans les sept minutes qui suivent puis un quatrième avant la pause.

« Il est tellement attachant »

Le jeune malien est ovationné lorsque son entraineur le remplace peu après l'heure de jeu. C'est seulement la deuxième fois qu'Eric Roy le titularisait. « C'est exceptionnel. Marquer quatre buts dans un match, je pense que ça ne lui est jamais arrivé et je ne sais pas si cela lui arrivera à nouveau. On sait que c'est un joueur de talent, on l'apprécie beaucoup. Il nous faisait beaucoup de bien en sortie de banc. Félicitations à lui, il est tellement attachant que ça fait plaisir pour lui. »

Avant de donner le tournis aux défenseurs lorientais, la "Toupie", comme on le surnomme depuis ses débuts à l'Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, n'avait inscrit que 5 buts en 48 matchs de Ligue 1. Prêté par le Stade de Reims, Kamory Doumbia a posé ses valises à Brest à la fin du mercato estival.

S'il était jusqu'ici utilisé dans un rôle de remplaçant en club, le milieu de 1,70m grandit au sein de la sélection malienne au poste de numéro dix. Et l'Aigle devrait sans nul doute poursuivre son envol à la CAN en janvier prochain.

Avant Kamory Doumbia le dernier malien à avoir inscrit un quadruplé dans le championnat de France n'est autre que Salif Keita, la légende du football africain, décédé en septembre.