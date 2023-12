Sénégal: Accès à l'électricité - Signature de deux contrats de 84 milliards pour 716 localités

Le Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, et le représentant de l'entreprise TBEA (Tebian Electric apparatus) ont signé deux contrats de travaux des lots 1 et 2 du Projet régional d'accès à l'électricité et de stockage de l'énergie par batteries communément appelé BEST, pour desservir respectivement 408 et 308 localités du pays ; soit un total 716 localités.

D'un montant global de 84 milliards de francs CFA, ce projet régional de la Banque mondiale, piloté par la Communauté économique des Etats de l'Ouest (Cedeao), concerne 5 pays (Sénégal, Mauritanie, Niger, Mali, et Côte d'Ivoire). Il vise à accroitre l'accès au réseau électrique interconnecté et à renforcer la stabilité dans ces pays. Pour le Sénégal, il s'agit exclusivement du volet électrification rurale par réseau.

Lesdits contrats de réalisation des travaux signés hier, mercredi 20 décembre 2023, dans les locaux de la Senelec à la cité Keur Gorgui, concernent le lot 1 pour les régions de Ziguinchor et Sédhiou et lot 2 pour la région de Kolda. L'entreprise chinoise qui, au terme d'un appel d'offres international, lancé par la Cedeao, a rempli tous les critères pour la réalisation des travaux inscrits dans le cahier des charges, exécutera les travaux en 18 mois par lot.

Le représentant de TBEA a salué la signature des deux contrats pour la réalisation des travaux des lots 1 et 2 du projet régional d'accès à l'électricité et stockage par batteries (BEST). Il a remercié la Banque mondiale, la Cedeao et l'Etat pour la confiance. L'entreprise dit s'engager à respecter les clauses des contrats signés.

Le Dg de la Senelec, pour sa part, a insisté sur le respect des clauses des contrats signés. «Je vous invite à mesurer la responsabilité de la charge qui vous incombe dans le cadre de cet important contrat», s'est ainsi adressé au représentant de TBEA. «Réaliser les travaux de qualité reste important, mais les réaliser dans les délais requis est une exigence pour nos concitoyens qui attendent», a-t-il ajouté. Sur ce, dira-t-il, avec insistance : «Je vous invite à prendre les mesures idoines pour réaliser les travaux dans les plus brefs afin que la lumière jaillisse partout au Sénégal».

Saluant les efforts du président de la République, Macky Sall, le Dg Bitèye dira que Senelec oeuvre inlassablement à l'amélioration continue de l'accès à l'électricité, à travers la mise en oeuvre des projets majeurs que sont : le PAUE 1 et 2 ; le projet d'accès à l'électricité (PASE 2) ; le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité (PADAES) ; le projet WELDY ; le projet PADEREAU ; le projet PAMACEL ; le projet boucle du Ferlo ; le projet SmartGrid ; et enfin le projet BEST.