Sénégal: Mise en oeuvre consensuelle de toutes les mesures prises en faveur des Daara - Macky «instruit» Amadou Ba

Le rôle majeur et l'impact significatif des Daara dans le système éducatif national, la cohésion sociale et la préservation de notre commune volonté de vivre ensemble, était au menu de Conseil des ministres d'hier mercredi, tenu quelques jours après la célébration de la Journée nationale des Daara, samedi dernier, marquée par la remise de distinctions aux lauréats du Grand Prix international du Récital du Saint-Coran instauré par décret n° 2023-1703 du 04 août 2023.

En Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 20 décembre 2023, le Chef de l'Etat a demandé au Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la mise en oeuvre consensuelle de toutes les mesures prises en faveur des Daara, notamment «dans les domaines du Statut, du recrutement des maitres coraniques et du renforcement de leurs capacités professionnelles ; des constructions et de leur équipement ; de la couverture sanitaire universelle et de la pérennisation du soutien de l'Etat avec l'extension du «Waqf CMU Daara», du projet immobilier Waqf public, ainsi que la mobilisation de la subvention annuelle de six (6) milliards de FCFA destinée à appuyer le fonctionnement et la prise en charge sociale dans les Daara», informe le communiqué du conseil.

En outre, le président de la République a demandé au Gouvernement, de renforcer la formation professionnelle qualifiante, l'accompagnement, le financement et l'insertion des pensionnaires et sortants des Daara en mettant en synergie les interventions du 3FPT et de la DER/FJ en faveur des cibles, mais également des maitres coraniques. Aussi a-t-il invité le ministre en charge de l'Agriculture «à étudier les modalités d'assistance des acteurs des Daara dans le cadre des programmes agricoles avec des facilités pour l'affectation de terres, la mise à disposition d'engrais, d'intrants et de matériels agricoles».

Le président de la République a, enfin, demandé au Gouvernement «d'accélérer la diversification de l'offre éducative face à la forte demande nationale de renforcement de l'éducation religieuse. Au demeurant, le Chef de l'Etat a demandé au Ministre de l'Education nationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour le déploiement rapide des activités de la nouvelle Direction nationale des Daara, créée par le décret n° 2023-2318 du 06 décembre 2023, consacrant la volonté de l'Etat de faire de la modernisation des Daara, un levier d'inclusion et un socle primordial de valorisation du capital humain national».