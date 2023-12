Tunisie: Communication en sport - L'information sacrée !

Certains n'ont pas encore compris l'importance de l'information. Le monde est actuellement en train de changer sous nos yeux et l'humanité est en train de découvrir son inhumanité avec les événements de Gaza.

Les médias occidentaux qui se gargarisent de mots portant sur les droits de l'homme, l'égalité et la justice n'ont pas hésité, sans vergogne, pour des considérations tout à fait partisanes, à couvrir ce qui, soi-disant, se passe dans cette bande martyre, tout en clamant le plus sérieusement du monde que ces crimes contre l'humanité sont l'oeuvre de «terroristes».

Mais la vérité, au fil des jours (grâce à des médias justes et honnêtes, qui ont payé de leurs vies l'effort qu'ils ont fourni pour montrer la vérité), a fini par éclater. Il fallait donner l'information réelle et dénoncer, images à l'appui, les crimes commis par l'occupant. C'est dire que l'information a son importance et certaines fédérations ne l'ont pas encore compris.

Il fut un temps où les correspondants de la TAP couvraient tout. Une pensée à nos feus collègues et amis Rabah Rochdy et Amor Ghouila qui étaient partout et qui nous permettaient de suivre, à la minute près, les informations sportives. L'oeil sur le télex, puis sur le fax, nous savions tout ce qui se passait d'un bout à l'autre du territoire.

Cela a changé

Et cela a changé. Internet a pris la relève. Les fédérations n'envoient plus de fax, mais donnent l'information par messages. Lorsqu'elles veulent bien le faire. Et si nous n'allons pas farfouiller durant un bon moment, bien des activités passent inaperçues. A croire que le fait d'avoir mis sur le site un communiqué, l'information est portée à l'attention de ceux qui en ont besoin pour agir ou pour travailler. A condition bien entendu de trouver le bon site et ne pas se laisser décourager en découvrant des dizaines qui portent leurs noms mais dont les informations datent depuis des... années.

Pourquoi n'a-t-on pas pris l'initiative de supprimer, de retirer ces sites que l'on a créés à un moment donné et puis abandonné pour des raisons que seules ces fédérations nationales sportives connaissent? Le même problème se pose pour les clubs. C'est la question qui se pose et dont la réponse sert bien évidemment les intérêts d'une discipline sportive ou d'un club.

Un effort de remise à niveau est souhaité pour que l'on puisse avoir accès aux activités, rendre compte et aider à l'expansion et au développement du sport. Avoir en main les informations fraîches sans s'échiner en parcourant des pages dépassées et qui ne devraient plus être là permet d'établir des liens, de les resserrer et surtout pourrait contribuer à éviter bien des problèmes dont les associations sportives peuvent bien se passer.