Tunisie: Trois questions à Moez Ben Amor, directeur commercial au sein de l'Office National de l'Huile - «La quantité programmée à la vente locale est satisfaisante»

L'on assiste, depuis quelques jours dans les grandes surfaces, à l'écoulement progressif de quantités d'huile d'olive dont le prix est fixé à 15 dinars le litre. Toutefois, l'offre ne répond toujours pas à la demande, laissant croire qu'une telle mesure ne peut qu'être dérisoire. Face à ces impressions, Ben Amor tient à nous rassurer sur la durabilité de cette action d'envergure nationale d'écoulement de l'huile d'olive à prix fixe qui dénote une certaine orientation claire. D'amples détails sur ce sujet.

Par les temps qui courent, l'huile d'olive est devenue une denrée alimentaire chère, très chère même pour les ménages tunisiens pour de multiples raisons. Pensez-vous que l'injection des quantités d'huile d'olive dans les grandes surfaces, dont le prix est fixé à 15 D le litre, pourrait satisfaire toutes les demandes ?

Les changements climatiques manifestés par une sécheresse pour la quatrième année consécutive ont fortement impacté la production de l'huile d'olive dans les pays méditerranéens qui représentent plus de 95% de la production mondiale. En fait, ces deux dernières années, le niveau de production mondiale a été à peine de 2,5 millions de tonnes comparé à une moyenne de 3,2 millions de tonnes, soit une baisse de plus de 20%.

Ce qui a conduit à une hausse très importante des prix, atteignant un niveau record à l'exportation de près de 8,5 euros/kg, en septembre dernier, pour la qualité huile d'olive vierge extra, soit 28 d/kg. Actuellement, il se situe aux alentours de 8 euros/kg.

Ce contexte du marché justifie la hausse des niveaux des prix à la production et à la vente aux consommateurs, au niveau des huileries qui varient entre 22 et 24 d/L.

Selon les variétés d'olives et les régions, l'huile d'olive vierge extra demeure ainsi un aliment hors de portée d'une large frange de consommateurs tunisiens, alors que l'année dernière en 2022, elle se vendait à moins de 15 d/L et qu'en période d'abondance en 2020, il était de 5 d/L seulement. Il est à signaler que la consommation nationale d'huile d'olive a été d'environ 60.000 tonnes durant les années 90, mais a régressé progressivement pour se situer ces dernières années à environ 35 mille tonnes, sous l'effet surtout de la hausse des prix à l'échelle mondiale.

Compte tenu de l'impact négatif de la hausse des prix de l'huile d'olive sur la demande locale et suite aux directives de Président de la République, un programme national de vente locale de ce produit à un prix préférentiel a été mis en place par les ministères de l'Agriculture, du Commerce et des Finances, avec la participation de la Chambre syndicale des exportateurs de l'huile d'olive relevant de l'Union de l'industrie du commerce et de l'artisanat (Utica) et qui concerne la mise sur le marché d'une quantité totale de 10.500 tonnes d'huile d'olive vierge extra en bouteille PET de 1 L à un prix public préférentiel de 15 d/l dont l'écoulement sera effectué durant toute la campagne oléicole 2023/2024.

L'Office national de l'huile, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture des Ressources hydrauliques et de la Pêche, est chargé de commercialiser la quantité sus-indiquée, et ce, en coordination avec l'Office de commerce de Tunisie et la vente au public a débuté le 15 du mois en cours.

Aussi, peut-on exiger, tout au long de l'année, cette vente locale de l'huile d'olive à 15 D le litre, en quantité régulière et suffisante ?

En fait, ce n'est pas une exigence, mais c'est plutôt une adhésion volontaire des supermarchés au programme national de vente locale de l'huile d'olive vierge extra à 15 d/L durant toute l'année en quantité totale planifiée d'environ 11 millions de litres.

Evidemment, ces supermarchés restent toujours libres de commercialiser dans les rayons de l'huile d'olive de même qualité extra vierge ou d'autres qualités et emballages sous labels privés à des prix libres.

Que répondez-vous au scepticisme d'une frange de Tunisiens qui estiment que cette mesure semble improvisée et qu'elle ne va pas faire long feu, au vu de la conjoncture économique persistante?

La quantité programmée à la vente dans le cadre de ce programme national de 10.500 tonnes est qualifiée de satisfaisante.

Elle représente le tiers de toute la consommation et dépasse de loin ce qui est consommé d'habitude en huile d'olive conditionnée durant toute l'année, toutes marques confondues et dans tous les points de vente sur le marché.

Ce programme est établi sur toute l'année.

Le rationnement à l'achat de 1 L par personne est justifié par le besoin ordinaire de consommation de l'huile d'olive et est effectué pour éviter des tentatives de spéculation sachant que les services compétents du ministère du Commerce suivent de près les achats et la commercialisation de ces huiles sur le marché.