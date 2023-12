Ile Maurice: The Good Shop - Donner une seconde vie aux objets

En cette période de l'année, le shopping est au rendezvous. D'autre part, beaucoup en profitent pour faire le grand nettoyage et se séparer d'objets inutilisés ou encombrants. Mais souvent comment s'en défaire est la tâche la plus difficile. Pour ceux qui se demandent quoi en faire ou à qui les offrir, The Good Shop offre une solution dans ses boutiques «sociales» et un peu «spéciales» à Calebasses, Moka et Petite-Rivière, qui peut aider dans les deux sens. Elles vendent divers articles à des prix raisonnables à partir de dons auxquels elles redonnent une seconde vie.

The Good Shop prend et vend «principalement des vêtements - de décontractés à robes de soirée - mais pas que. Des chaussures, accessoires, objets décoratifs, jouets, livres et des meubles à PetiteRivière», explique Juliana Laval, la marketing lead. Ce concept d'économie circulaire prend de l'ampleur. En ce mois de décembre, l'engouement pour les dons et le shopping est bien plus fort que l'année dernière et même en jour de semaine. «Les clients sont curieux, à la recherche de petit trésor. Et aussi de décorations de Noël.»

Campagne «Do Good December»

Depuis deux semaines, de nombreuses personnes viennent déposer des objets. «Le concept de seconde vie gagne du terrain. En ce qui concerne les objets donnés, les gens comprennent que se désencombrer ne veut pas dire nécessairement jeter. Cela est notable dans la qualité des articles reçus comme dons. Tous les objets que nous recevons ne sont pas forcément bons à 100 %. Certains items devront être réparés. Mais lorsque nous faisons le tri des produits reçus, nous constatons que beaucoup sont en excellent état et peuvent être réutilisés. Il y a des meubles que les gens n'utilisent plus et qu'ils viennent déposer. S'il le faut, nous essayons de les retaper.» Ce concept est non seulement durable mais il contribue aussi aux bonnes actions. «Ces dons sont redistribués dans la société avec les ventes. (...) La majorité des items reçus sont réutilisés à notre niveau ou par des ONG partenaires. C'est donner pour construire quelque chose de plus. Comprenant le concept, des vêtements, par exemple, abîmés ne sont pas donnés.»

Les prix sont aussi très attractifs. «Les articles sont très abordables mais nous attribuons également une valeur à l'objet. Et nous constatons que les gens sont satisfaits s'ils trouvent quelque chose de bien à un prix raisonnable qu'ils n'auraient pas forcément obtenu dans un magasin tout neuf. La clientèle est variée, jeune, moins jeune, hommes et femmes. Nous voyons l'île Maurice dans nos magasins. Même pour les bons deals, il y a des clients qui n'ont pas forcément de budget restreint. Le concept est de pouvoir trouver de petits trésors.» Pour ce mois de décembre, The Good Shop mène la campagne Do Good December pour encourager les dons. «Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser, mais aussi de donner pour la bonne cause.»