Congo-Kinshasa: Élections en RDC - A Bunia, dans l'est du pays, des électeurs déçus de ne pas avoir pu voter

À Bunia, en Ituri, dans le nord-est du pays, les opérations de vote sont terminées. À la mi-journée, ce jeudi 21 décembre, la plupart des centres étaient en train d'achever le dépouillement, même dans le quartier de Mudzipela. Les électeurs espéraient donc pouvoir voter aujourd'hui, une fois le calme revenu, mais leurs espoirs ont été douchés.

À Bunia, le quartier de Mudzipela a été secoué par des violences, hier, de la part de déplacés frustrés de ne pas pouvoir voter. Un centre de vote a été saccagé et trois autres ont été fermés durant une bonne partie de la journée, comme l'a rapporté RFI.

Devant l'école des garçons du quartier, ce jeudi matin, plusieurs dizaines d'électeurs ont patienté calmement. Depuis tôt ce matin, Alfred attend de voir son centre de vote ouvrir ses portes : « Je suis venu ici, j'ai trouvé la porte bloquée, il n'y a pas d'accès à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais nous, on a trouvé subitement que la porte est bloquée. Pourtant, on nous avait dit qu'on y aurait l'accès aujourd'hui. Bon, comme c'est mon devoir, je me sens mal à l'aise. »

Ruth, aussi, est venue dès l'aube. Elle est une déplacée du territoire de Djugu et se sent laissée de côté dans cette élection : « On n'a pas voté, nous, les déplacés. On nous a manipulés, on n'a pas eu le temps de voter, raison pour laquelle on est là, à attendre, peut-être qu'on va voter, ou pas. Je suis ici depuis ce matin, jusqu'à maintenant, on n'a pas voté. On n'a pas la joie parce qu'on n'a pas voté. C'est important de voter parce que c'est un droit. »

Avant même que les premiers résultats ne soient annoncés, Richard fourbit ses arguments pour une future contestation : « On est déçus, complètement. Heureusement, on vient le matin, le bureau est encore fermé. On doit saisir la justice par rapport à cela, les électeurs n'ont pas voté, les résultats peuvent être négatifs, on voit ça déjà. On doit réclamer, on doit réclamer au niveau de la Céni. » Les électeurs de Mudzipella représentent plusieurs milliers de voix.