Sénégal: Direction des Eaux et Forêts - Le Colonel major Babacar Dione officiellement installé dans ses fonctions

Dakar — Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, a officiellement installé, jeudi, le colonel major Babacar Dione dans ses fonctions de directeur national des Eaux et forêts, chasses et de la conservation des sols, a constaté l'APS.

"En vous installant, officiellement, au nom et sous l'autorité du Chef de l'Etat, je vous exhorte à vous engager, corps et âme, afin de porter, comme il se doit, le flambeau qui vient de vous être légué" a-t-il lancé à l'endroit du directeur entrant.

"Vous devrez, par conséquent, retenir, évaluer, moduler, orienter toutes les contributions dans la direction qui permettra d'atteindre, de manière efficace, efficiente et durable, les résultats qui sont attendus de vous et du corps que vous incarnez" a-t-il ajouté en présence du directeur sortant le colonel major Baïdy Ba.

Alioune Ndoye a salué "le parcours exemplaire de plus de 25 années d'expérience du colonel major Babacar Dione ainsi que ses importantes fonctions dans diverses localités du Sénégal tout au long de sa carrière notamment à Bignona, Mérina Dakhar-Niakhène, Pambal-Méouane, Saint-Louis, Matam, Kolda, Ziguinchor".

"La direction des Eaux et forêts, chasses et de la conservation des sols (DEFCCS) n'est non plus, un terrain inconnu pour vous, pour y avoir fait plus de deux années comme adjoint au directeur. L'autorité et l'ascendant que confère votre riche parcours, vos capacités d'impulsion et d'anticipation, devront faire de vous un rassembleur et un manager avisé" a-t-il encore soutenu.

Le ministre a formulé « des vœux ardents pour la réussite pleine et entière des actions du colonel major Babacar Dione ».

Aux officiers, sous-officiers, militaires du rang et autres personnels civils rattachés à cette direction du ministère de l'Environnement, le ministre a appelé à obéir aux commandements de la nouvelle direction.

"Vous reconnaîtrez désormais comme Chef, le colonel major Babacar Dione, ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements et le succès du Service forestier du Sénégal" a-t-il recommandé.

Lors de cette cérémonie, Alioune Ndoye a rendu également "un hommage appuyé au directeur sortant, le colonel major Baïdy Ba pour le travail accompli à la tête de la direction des Eaux et forêts notamment dans la lutte contre le trafic de bois, la désertification, la dégradation du couvert végétal, les feux de brousse, l'érosion éolienne et hydrique, le braconnage ou encore la détérioration de la diversité biologique".

"Ce haut cadre, aux compétences professionnelles et aux valeurs humaines connues et reconnues par toute sa hiérarchie et ses pairs a su, d'une main de maître, avec engagement, dévouement et loyauté, manager le service qui lui a été confié de février 2013 à novembre 2023 et atteindre des résultats appréciables", a-t-il encore témoigné sur le colonel major sortant, nommé récemment à l'Inspection générale d'Etat (IGE).