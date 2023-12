Tunisie: Ligue des champions - L'ESS ramène un point in extremis devant Al Hilal - Imed Ben Younès - «Le mental des joueurs a été précieux vers la fin»

L'entraîneur étoilé loue la patience et le caractère des siens, mais ceci n'empêche que la copie étoilée était très moyenne. Un point inespéré.

Une fois de plus, les hommes de Imed Ben Younès créent les sensations les plus folles en Ligue des champions en dépit de leurs prestations--avouons-le--ternes en cette compétition à l'exception de la première mi-temps intéressante réalisée face à l'Espérance de Tunis.

En effet, après la victoire au forceps acquise lors de la 3e journée au détriment justement d'Al Hilal du Soudan grâce à un but d'anthologie du Camerounais Jacques Mbé aux ultimes secondes de la rencontre, les Sahéliens ont récidivé mardi soir face aux hommes de Florent Ibengue, en arrachant un nul «inespéré», mais salvateur à la 92' par l'intermédiaire du petit lutin Salah Barhoumi (19ans), qui a permis à ses coéquipiers de relancer leurs chances de qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales.

Un nul sensationnel acquis paradoxalement sur fond de copie footballistique terne par les coéquipiers de Hamza Jelassi, qui ont obtenu, pour l'anecdote, leur premier corner à la 81' !!! Ceci dénote tout de même l'état d'esprit «jusqu'au-boutiste» des hommes de Imed Ben Younès. «Il est vrai que l'équipe d'Al Hilal du Soudan a été meilleure sur le terrain durant toute la rencontre, mais le mental et le caractère de mes joueurs, et plus particulièrement ceux injectés en seconde période, ont été une fois de plus précieux vers la fin. On a bien fait de croire en nos chances jusqu'aux ultimes minutes de la rencontre. Ce nul nous permet de rester toujours dans la course à la qualification pour le prochain tour. Sinon, la défaite aurait compromis définitivement nos chances», a déclaré le coach de l'Etoile à l'issue de la rencontre

Coup d'éclat de Barhoumi

Encore une fois, l'Etoile doit son salut à un coup d'éclat individuel de l'un de ses joueurs : Jacques Mbé face à Al Hilal à Tunis et au Club Africain en championnat : et Salah Barhoumi mardi dernier.

Mais la question qui se pose naturellement : jusqu'à quand l'Etoile pourra-t-elle compter sur ces coups de «Baraka» en l'absence d'arguments collectifs et tactique bien élaborés qui tiennent la route ?

En effet, il faut avouer que les Etoilés ont été carrément hors du coup mardi soir face aux hommes de Florent Ibengue,au point de ne pas créer la moindre occasion sérieuse tout au long de la rencontre . Il a fallu un coup d'éclat in extremis du jeune Barhoumi pour sauver l'Etoile d'une élimination prématurée de la Ligue des champions. D'ailleurs, on n'arrive toujours pas à comprendre le choix d'un bloc bas renforcé face à un adversaire tout juste moyen, d'autant plus que les Etoilés étaient tenus de remporter les trois points de la victoire pour relancer leurs chances de qualification pour le prochain tour !

Dans ce même registre relatif à la tactique adoptée par Imed Ben Younès, on n'arrive pas à comprendre également l'entêtement de ce dernier à refaire confiance au trio offensif Abdelli-Chammakhi-Bongonga totalement émoussé face au Club Africain, notamment le Congolais considéré comme les pires recrutements réalisés par l'Etoile lors de la dernière décennie.

Paradoxalement, le timonier de l'Etoile se permet le luxe de laisser sur le banc l'attaquant le plus doué de l'effectif étoilé, à savoir Raki Aouani, lui qui a été l'auteur d'une entrée fracassante face au Club Africain. Une chose est certaine, les décideurs étoilés se doivent de revoir et de recadrer ce qui se passe lors de la prochaine trêve, avant qu'il ne soit trop tard ! Ils ont intérêt à mettre tout le monde devant leurs responsabilités.