Mali: Perception populaire des performances du gouvernement dans l'atteinte des ODD

L'insécurité alimentaire, le crime/l'insécurité ainsi que la santé sont les trois plus importants problèmes auxquels les Maliens voudraient que leur gouvernement s'attaque.

Key findings

L'insécurité alimentaire est le problème le plus important auquel les Maliens voudraient que leur gouvernement s'attaque, suivi par le crime et l'insécurité, la santé, l'éducation, l'eau, l'agriculture, la pauvreté, le chômage, la gestion de l'économie et les infrastructures/routes.

Se basant sur une modélisation des « problèmes les plus importants » identifiés par les répondants d'Afrobarometer par rapport aux ODD, l'ODD2 de « faim "zéro" » (70%) est l'ODD le plus prioritaire, dépassant largement tous les autres objectifs. o Sept autres ODD ont retenu chacun l'attention d'entre 13% et 59% des répondants, dont l'ODD16 (« paix, justice et institutions efficaces ») (59%), l'ODD3 (« bonne santé et bien-être ») (36%), l'ODD8 (« travail décent et croissance économique ») (35%), l'ODD4 (« éducation de qualité ») (23%), l'ODD6 (« eau propre et assainissement ») (19%), l'ODD1 (« pas de pauvreté ») (18%) et l'ODD9 (« industrie, innovation et infrastructure ») (13%).

De bons niveaux d'atteinte sont enregistrés au niveau des ODD16 (« paix, justice et institutions efficaces ») (73%), ODD7 (« énergie propre et d'un coût abordable ») (68%), ODD11 (« villes et communautés durables ») (64%), ODD5 (« égalité entre les sexes ») (63%), ODD13 (« mesures relatives contre les changements climatiques ») (59%), ODD1 (« pas de pauvreté ») (58%), ODD6 (« eau propre et assainissement ») (57%), ODD2 (« faim "zéro" ») (53%) et ODD3 (« bonne santé et bien-être ») (50%).

Par contre les ODD4 (« éducation de qualité »), ODD9 (« industrie, innovation et infrastructures ») (40%), ODD15 (« vie terrestre ») (29%), ODD12 (« consommation et production responsable ») (21%) et l'ODD8 (« travail décent et croissance économique ») (11%) connaissent des niveaux d'atteinte peu satisfaisants.

La majorité (56%) des Maliens vivent avec une pauvreté monétaire, et quatre sur 10 (42%) sont sous le joug d'une pauvreté multidimensionnelle.

Les Maliens sont mitigés dans l'appréciation de la performance gouvernementale dans la fourniture de certains services publics : o Six Maliens sur 10 qualifient de biens les efforts déployés par le gouvernement dans la réduction de la criminalité et de l'insécurité (60%), l'amélioration des services de santé (60%), la satisfaction des besoins en éducation (59%), la fourniture d'eau et de services d'assainissement (59%), la lutte contre la corruption (58%) et la prévention des conflits violents (58%). o Environ la moitié d'entre eux se disent satisfaits des actions du gouvernement pour protéger l'environnement (48%), améliorer les conditions de vie des pauvres (46%) et contrer les changements climatiques (45%). o Seulement des minorités apprécient bien la manière dont le gouvernement stabilise les prix (23%), réduit les inégalités riches-pauvres (33%) et fournit l'électricité (36%).

Suite au lancement officiel des Objectifs de Développement Durable (ODD) en 2015, le Mali a procédé à l'analyse de ces objectifs stratégiques en collaboration avec les différentes parties prenantes. A l'issue de cette analyse, 15 des 17 ODD ont été priorisés. Ce faisant, les priorités établies sont en cohérence avec les programmes de développement et les différentes politiques du Mali, et s'alignent sur la perspective globale de l'Etude Nationale Prospective Mali 2025, sur les Agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union Africaine, et sur le plan opérationnel du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) (République du Mali, 2016).

Comme d'habitude, Afrobarometer a donné la voix aux Maliens pour s'exprimer sur les problèmes urgents auxquels ils souhaiteraient que leur gouvernement s'attaque à priori. Ces réponses ouvertes données par les répondants ont été associé aux ODD, permettant ainsi d'avoir une idée de comment les citoyens maliens priorisent ces objectifs.

Ainsi, la présente dépêche traite des perceptions populaires des performances du Mali vis-à vis des ODD. Elle scrute successivement les problèmes de développement et les ODD associés, les niveaux d'atteinte desdits ODD, les performances du gouvernement et l'analyse comparée des indicateurs retenus.

Les résultats révèlent de bonnes performances dans les principaux secteurs prioritaires à l'exception de l'emploi, de la croissance économique, des infrastructures/routes et de la lutte contre les changements climatiques, où les performances sont mitigées.

Massa Coulibaly Massa Coulibaly is a research economist in the Groupe de Recherche en Economie Appliquée et Théorique (GREAT)