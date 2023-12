Afrique: Agl s'engage comme logisticien de référence dans la transformation de l'Afrique

La cérémonie de la fin du processus d'implémentation de la nouvelle marque, Africa Global Logistics (AGL) a eu lieu à Douala.

De fait, depuis le 30 mars 2023, et faisant suite à la cession de Bolloré Africa Logistics au groupe MSC, la nouvelle marque a été dévoilée sous le nom de AGL, Africa Global Logistics. Elle englobe le terrestre, le maritime et l'aérienne dans la transformation de l'Afrique. Avec pour mission : être au coeur des transformations de l'Afrique. Et pour ambition : être le logisticien de référence comme employeur et prestataire. Aussi, AGL se definit comme une filiale autonome du groupe MSC, la filiale qui porte les ambitions de croissance du groupe en Afrique.

Au cours de la cérémonie, le Détecteur Régional a planté le décor : La nouvelle marque AGL place le client au cœur de sa stratégie d'entreprise avec des services à valeur ajoutée personnalisés. Pour les partenaires dans la région Golfe de Guinée et en particulier au Cameroun, les impacts seront principalement à 3 niveaux. Tout d'abord et dorénavant, nos solutions seront faites sur mesure pour vous, et avec vous. Ces solutions bénéficieront du laboratoire d'innovation qui a été développé, et installé à Abidjan avec plus de 50 experts dans le domaine de la logistique et du digital.

Ensuite, chacun de vous bénéficiera dorénavant d'un service de « Conciergerie dédié », en un mot d'un Customer Care attaché à chaque partenaire que vous êtes. Enfin, et grâce à la mise en place d'un joint business plan qui sera élaboré avec vous, nous nous attacherons à vous garantir les moyens de mettre en oeuvre les solutions et prestations qui vous seront proposées. Je peux déjà vous indiquer que le volume d'investissements prévus en 2024 correspond au triple de ceux généralement réalisés dans les années précédentes. Notre actionnaire réaffirme ainsi sa volonté et sa capacité à nous accompagner et participer à la Transformation de l'Afrique, notre crédo.

%

Une réponse aux Deux des défis auxquels l'Afrique est confrontée, ceux sont ceux de la connectivité et de la préservation de la chaîne de valeurs. Avec en filigrane, la question lancinante Comment faire en sorte que 1,5 milliards d'Africains et dans notre région, les 220 millions d'habitants puissent échanger entre elles et avec le reste du monde ? Et l'engagement de AGL « Nous devons accompagner et stimuler cette noble ambition. Nous devons être des solutions et non pas uniquement des coûts nécessaires ou des obligations règlementaires. Nous devons être des recours, des Enablers ».