Maroc: Bouznika - Le point sur le projet de labellisation des associations œuvrant dans le domaine de la sécurité routière

Bouznika — L'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), en partenariat avec l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), a lancé, jeudi à Bouznika, les journées de communication et de sensibilisation autour du Guide de référence pour la labellisation, au profit des associations oeuvrant dans le domaine de la sécurité routière.

Ces journées, qui se poursuivent jusqu'au 24 décembre, ciblent plus de 200 associations représentant 64 villes et s'assignent comme objectif de développer davantage le partenariat avec les composantes de la société civile pour une meilleure adhésion aux efforts visant le renforcement de la sécurité routière.

Selon la NARSA, le Guide de référence pour la labellisation vise le renforcement des capacités organisationnelles de ces associations conformément à des normes de labellisation se rapportant, notamment, à la gouvernance, à la gestion financière et des ressources humaines, la capacité opérationnelle en matière de sécurité routière et les partenariats aux niveaux local, national et international. Ledit Guide, un document d'évaluation pour les associations souhaitant obtenir la labellisation, ambitionne également, à travers une démarche participative, de valoriser les expériences des acteurs de la société civile dans la sensibilisation aux dangers routiers.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de la NARSA, Nasser Boulaajoul, a affirmé que "les composantes de la société civile sont des partenaires essentiels dans l'implémentation de la Stratégie nationale de la sécurité routière (2017-2026). Elles jouent un rôle très important dans l'écosystème de la sécurité routière à travers leurs actions de communication et de sensibilisation".

"La NARSA a toujours agi pour le développement de ce partenariat, que ce soit dans le cadre de l'appui technique et logistique des actions des associations, ou les appels à projets lancés annuellement et permettant d'accorder des subventions pour la mise en oeuvre de projets", a souligné M. Boulaajoul. "Le projet de labellisation, qui installe une distinction positive entre les composantes du tissu associatif, permettra d'atteindre un niveau de partenariat plus élevé à travers la mobilisation de plus de moyens financiers pour soutenir des projets plus consistants", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre: "il s'agit également d'une distinction stimulante et incitative car encourageant les associations à une meilleure organisation et à un niveau d'encadrement plus élevé, pour accéder à une gouvernance adaptée et conforme à la réglementation régissant les associations et le déploiement des subventions publiques".

Pour sa part, le directeur de l'IMANOR, Abderrahim Taïbi, a noté que "le Guide de référence pour la labellisation offre les lignes directrices pour assurer une meilleure organisation des associations qui interviennent dans le domaine de la sécurité routière".

Il vise, a-t-il poursuivi, à "aligner les différents intervenants sur les bonnes pratiques. Une démarche bénéfique à tous, à ces associations elles-mêmes, mais aussi à l'administration qui collabore avec elles, et également au citoyen qui se trouve au centre des actions visant à promouvoir la sécurité routière".

M. Taïbi a noté, en outre, que "ce référentiel reflète les pratiques actuelles, mais il fait appel aux intervenants pour l'améliorer, dans une démarche d'amélioration continue, à la lumière notamment du retour d'expérience, des pratiques internationales, des recommandations de l'administration et de l'évolution de la réglementation".

La première journée de cet événement a été marquée par la présentation du Guide de référence pour la labellisation, ainsi que des exposés sur les statistiques de la sécurité routière et la gestion stratégique et institutionnelle du domaine de la sécurité routière au Maroc.