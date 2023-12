Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Décembre 2023

Bénin : Gestion de crise nigérienne - Patrice Talon veut rétablir les relations avec Niamey

Au Bénin, le président patrice Talon veut rétablir les relations avec son voisin le Niger sous le coup des sanctions de la Cédéao. Le président béninois Patrice Talon a déclaré jeudi matin vouloir "rétablir rapidement les relations" entre le Bénin et ses voisins qui ont connu des coups d'Etat, dans son discours à la nation annuel devant l'Assemblée nationale. Le chef de l'Etat a affirmé qu'il y avait « un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte », évoquant notamment le Niger, où un coup d'Etat, en juillet, a renversé le président Mohamed Bazoum. « Prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes, auprès de la communauté internationale », a précisé Patrice Talon devant les députés. (Source : africanews)

Tchad : Culture- Le festival DARY reporté au 29 décembre 2023

L'annonce de ce report de l'ouverture de la 5ème édition du festival Dary a été faite par un communiqué du comité d'organisation du Festival. Initialement prévu pour le 23 décembre 2023, le comité d'organisation du Festival DARY informe le grand public, les délégations provinciales, les festivaliers, les sponsors et les partenaires techniques que l'ouverture du Festival DARY, est reportée au vendredi 29 a& décembre 2023 dans l'après-midi. (Source : Journal du Tchad)

%

Burkina Faso : Justice et lois- Paris annule le décret d'extradition de François Compaoré vers Ouagadougou

Le frère de l'ancien président burkinabè, Blaise Compaoré, poursuivi au Burkina Faso pour l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo, en 1998, ne sera finalement pas extradé vers Ouagadougou. Le Décret permettant cette extradition vient d'être annulé le 13 décembre dernier, selon Le Monde qui s'en fait écho ce 21 décembre 2023 sur son compte X (Twitter). L'abrogation de l'extradition de M. Compaoré est « intervenue à la suite de l'arrêt de la Cedh [Cour européenne des droits de l'homme] du 7 septembre 2023 qui a conclu à la violation de l'article 3 en cas d'extradition du requérant vers le Burkina Faso », résume le ministère de la justice, cité par le media français. Cet article de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou [à des] traitements inhumains ou dégradants », précise la source susmentionnée. D'aucuns estiment qu'en dénoncent les accords de coopération entre les deux pays, Ouagadougou savait pertinemment qu'il fermait la porte au règlement de l'affaire Norbert Zongo notamment. (Source : Fratmat.info)

Niger : Diplomatie- La France ferme son ambassade à Niamey

Pendant que les derniers soldats français stationnés au Niger quittent ce pays ce vendredi 22 Décembre, la France a acté la décision de fermeture de son ambassade à Niamey. L'annonce a été faite par Emmanuel Macron. Le divorce est vraiment consommé entre les deux pays depuis juillet 2023, au moment où l'étau diplomatique se desserre autour du Niger (Source : France 24)

Maroc : Protection sociale - La Banque mondiale accorde un prêt de 500 millions de dollars à Rabat

La Banque mondiale a donné son feu vert à un prêt de 500 millions de dollars destiné au Maroc, s'inscrivant dans le cadre d'un programme de réformes gouvernementales. L'objectif de ce financement est d'améliorer la protection des populations vulnérables face aux risques sanitaires et climatiques, particulièrement suite à la pandémie de COVID-19, la sécheresse, et d'autres événements climatiques. Le gouvernement marocain a déjà réalisé des avancées notables, ayant doublé le nombre de personnes éligibles à l'Assurance maladie obligatoire. (Source : l'Economiste)

Mali : Koro- Une attaque terroriste contre le poste des FAMa de Dinangourou signalée

Le mercredi 20 décembre 2023, le poste FAMa de Dinangourou, cercle de Koro, a été attaqué par des terroristes. Les évaluations sont en cours, le Chef d'Etat-major Général des Armées demande aux populations de garder leur calme. Les FAMa, fidèles à leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, mettront tout en œuvre pour la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, a promis le Commandant en chef des troupes. (Source : abamako.com)

Togo : Filière riz- Lomé bénéficie d'un appui des Nations Unies

Au Togo, le secteur rizicole bénéficie d'un coup de pouce du Programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture piloté par la Fao. Un programme intitulé Ocop, destiné à renforcer la filière dans le pays, a été lancé le lundi 18 décembre dernier à Lomé. Concrètement, Il s'agira d'accompagner les producteurs et les coopératives d'étuvage du riz pour réaliser une production verte, une transformation verte et un marketing vert, tout en renforçant les capacités techniques et organisationnelles des acteurs de la filière. En rappel, le Togo a répondu à l'appel lancé par la Fao, intitulé « Un pays, un produit prioritaire », en choisissant le riz. Parmi les 28 pays africains bénéficiaires de cette initiative, le Togo s'est engagé à stimuler la production locale et à réduire le déficit national en riz, estimé à 70%. (Source : alome.com)

Sénégal : Tambacounda- Un boulevard rebaptisé au nom du président Macky Sall

Le boulevard Demba Diop de la capitale de l'Est, Tambacounda, sera rebaptisé au nom du président Macky Sall, à l'issue d'un vote approuvé par le Conseil municipal, lors de la réunion du vote du budget pour l'exercice 2024 de la mairie de la ville conduite par le maire Mame Balla Lô. Cette décision a été votée par une majorité de 72 voix envers 4 contre sur les 76 présents. Cette volonté d'attribuer le nom du président Sall au boulevard, découle du fait que ce dernier aurait tout fait pour la ville, voire la région. « Il l'a fait quitter de sa position de région oubliée à région opulente », a expliqué le maire dans des propos relayés par le confrère Le Quotidien. Une prochaine cérémonie sera organisée pour matérialiser cet événement à l'honneur du chef de l'Etat. (Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire : Aide à la presse- Plus d'1 milliard 200 millions de Fcfa distribués aux acteurs

Bouffée d'oxygène pour 24 acteurs de l'écosystème médiatique ivoirien. Ils sont les heureux bénéficiaires d'une aide dont le montant global est estimé à un milliard 271 millions 320 724 Fcfa. Ces entités bénéficiaires ont été retenues par l'Agence de soutien et de développement des médias (Asdm) dans le cadre de sa mission de soutien et d'accompagnement du secteur de la presse en Côte d'Ivoire. La remise des chèques a eu lieu, hier, dans un complexe hôtelier, à Grand-Bassam. A cette occasion, Méité Sindou, directeur général de l'Asdm, a salué le travail abattu par le Conseil de gestion qui, selon lui, a minutieusement analysé de nombreuses requêtes qui lui ont été soumises. Selon lui, ce conseil qui a travaillé d'arrache-pied, s'est réuni lors de 6 sessions pour l'examen des différentes requêtes. « C'est un volume global de 5 milliards 200 millions de subventions qu'il a fallu examiner... Ce conseil s'est montré sérieux et imprégné des objectifs qui ont été assignés par le gouvernement. A savoir proposer des réponses à la crise structurelle qui sévit dans le secteur de la presse », a-t-il commenté. Cette aide est accordée aux entreprises de presse imprimée, de production audiovisuelle, aux organisations professionnelles des médias pour ne citer que ces acteurs de l'écosystème médiatique national. A titre de rappel, l'Asdm a été créée par décret le 4 mai 2022 en remplacement du Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp). ( Source:fratmat.info)