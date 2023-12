Cote d'Ivoire: Aide à la presse - L'appel du ministre Amadou Coulibaly aux acteurs

Bouffée d'oxygène pour 24 acteurs de l'écosystème médiatique ivoirien. Ils sont les heureux bénéficiaires d'une aide dont le montant global est estimé à un milliard 271 millions 320 724 Fcfa. Ces entités bénéficiaires ont été retenues par l'Agence de soutien et de développement des médias (Asdm) dans le cadre de sa mission de soutien et d'accompagnement du secteur de la presse en Côte d'Ivoire. La remise des chèques a eu lieu, hier, dans un complexe hôtelier, à Grand-Bassam Rapporte Fratmat.info.

A cette occasion, ajoute la source, Méité Sindou, directeur général de l'Asdm, a salué le travail abattu par le Conseil de gestion qui, selon lui, a minutieusement analysé de nombreuses requêtes qui lui ont été soumises. Selon lui, ce conseil qui a travaillé d'arrache-pied, s'est réuni lors de 6 sessions pour l'examen des différentes requêtes. « C'est un volume global de 5 milliards 200 millions de subventions qu'il a fallu examiner... Ce conseil s'est montré sérieux et imprégné des objectifs qui ont été assignés par le gouvernement. A savoir proposer des réponses à la crise structurelle qui sévit dans le secteur de la presse », a-t-il commenté.

Cette aide est accordée aux entreprises de presse imprimée, de production audiovisuelle, aux organisations professionnelles des médias pour ne citer que ces acteurs de l'écosystème médiatique national. Parmi les heureux bénéficiaires figure la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), société éditrice du quotidien Fraternité Matin qui a reçu une enveloppe d'un montant de 273 millions 480.708 Fcfa. Par ailleurs, la société de distribution de presse Edipresse a obtenu une aide d'un montant de 80 millions de FCFA. Elle s'est aussi vu remettre des engins roulants (4 véhicules et 7 motos) d'un montant de 50 millions de Fcfa.

%

Au nom des bénéficiaires, Marie Catherine Kouassi, responsable Radio Cocody Fm, a salué cette démarche solidaire du gouvernement en faveur des acteurs des médias. « Un secteur en crise avec des acteurs qui ploient sous les difficultés de trésorerie », a-t-elle déploré. Il faut noter que son média, vieux de 25 ans, a bénéficié de la somme de 25 millions 300 00 Fcfa. C'est un ministre de la Communication heureux du soulagement de ces acteurs de la presse qui a pris la parole en qualité de président de la cérémonie. Après de vives félicitations adressées au conseil de gestion de l'Adsm, il a rappelé le rôle important d'une presse libre et responsable pour la vitalité de la démocratie dans le pays. Il a assuré que ces aides se poursuivront et se maintiendront afin d'améliorer la qualité de l'écosystème des médias ivoiriens. Cependant, il n'a pas manqué d'exhorter les gestionnaires de structures de presse à beaucoup de rigueur et de créativité pour assurer leur pérennité. Une somme destinée à financer l'achat d'équipements pour faire face à l'environnement concurrentiel des radios dans la capitale économique ivoirienne.

C'est un ministre de la Communication, Amadou Coulibaly tout heureux du soulagement de ces acteurs de la presse qui a pris la parole en qualité de président de la cérémonie. Après de vives félicitations adressées au conseil de gestion de l'Adsm, le ministre Coulibaly a rappelé le rôle important d'une presse libre et responsable pour la vitalité de la démocratie dans le pays. Il a assuré que ces aides se poursuivront et se maintiendront afin d'améliorer la qualité de l'écosystème des médias ivoiriens. Cependant, il n'a pas manqué d'exhorter les gestionnaires de structures de presse à beaucoup de rigueur et de créativité pour assurer leur pérennité. A titre de rappel, l'Asdm a été créée par décret le 4 mai 2022 en remplacement du Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp).