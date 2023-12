Maroc: Moulay Yacoub - Plus de 500 projets programmés durant la 3ème phase de l'INDH pour 224,53 MDH

Moulay Yacoub — Quelque 503 projets, d'un coût total de 224,53 millions de dirhams, ont été programmés dans la province de Moulay Yacoub durant la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ces projets concernent quatre programmes : Réduction du déficit dans les infrastructures et services de base, soutien aux personnes en situation de précarité, amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes et promotion du capital humain pour les générations montantes.

Selon les données présentées jeudi lors de la réunion du Comité provincial du développement humain à Moulay Yacoub, présidée par le gouverneur de la province, Abdelouahab Fadel, 67 projets ont été programmés, pour un coût total de 67,32 millions de dirhams, dans le cadre du programme visant à réduire le déficit au niveau des infrastructures et des services de base, en vue de désenclaver la population du monde rural.

Dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, 81 projets ont été programmés au cours de la troisième phase de l'INDH pour un budget de 18,62 millions de dirhams, qui concernent la réhabilitation des centres sociaux et l'amélioration de la qualité de leurs prestations.

Par ailleurs, et dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, 116 projets ont été programmés, pour un investissement de 23,36 millions de dirhams, auxquels l'INDH a contribué à hauteur de 81%.

A cet égard, une plateforme provinciale des jeunes a été créée, ayant accueilli 1.910 jeunes et contribué à la réalisation et à l'accompagnement de plus de 78 projets de développement, qui permettront la création de plus de 353 emplois directs.

S'agissant du programme de promotion du développement humain pour les générations montantes, 239 projets ont été arrêtés pour un coût total d'environ 115,23 millions de dirhams, visant à améliorer les soins de santé maternelle et infantile et à généraliser l'enseignement préscolaire dans les zones rurales et les moins équipées, à travers la programmation de 174 unités d'enseignement préscolaire, dont 153 unités mises en service et bénéficiant à 2.145 garçons et filles.

Les projets inclus dans ce programme ciblaient également le domaine du soutien à la scolarisation et de l'encouragement de l'éveil chez les enfants et les jeunes.

Dans un discours de circonstance, l'autorité provinciale a salué l'implication positive de tous les acteurs locaux, dont les collectivités territoriales, les services décentralisés et les organisations de la société civile, à la mise en œuvre des programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, afin de consolider les valeurs de justice spatiale et sociale et d'accroître les possibilités d'intégration des citoyens dans le tissu social, en tant qu'acteurs essentiels dans l'élaboration des plans et politiques de développement aux niveaux local, régional et national.

L'autorité provinciale s'est également félicitée des résultats positifs obtenus au niveau provincial, soulignant dans le même contexte la nécessité de déployer davantage d'efforts pour accélérer le processus de concrétisation de tous les projets programmés dans un avenir proche et de réunir tous les facteurs de réussite et de continuité de ces chantiers.

Le programme de la réunion, à laquelle ont participé les membres du Comité provincial du développement humain, les responsables des comités locaux de développement humain, les chefs de division de la province et les cadres des associations partenaires œuvrant dans le domaine de l'appui à la scolarisation, à l'enseignement préscolaire, la formation et l'accompagnement des jeunes, comprenait des présentations détaillées sur les réalisations présentées par le chef de la division de l'action sociale à la province et par les représentants du centre marocain d'études et de recherches sur l'entreprise sociale, la responsable provinciale de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire et le représentant de la fondation "Amane pour le développement durable", qui supervise le projet de soutien scolaire que la Fondation met en œuvre au profit des élèves en difficulté scolaire au niveau provincial.