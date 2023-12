Maroc: Championnat arabe de cyclisme - Salma Hariri remporte la médaille d'argent du concours individuel sur route

Rabat — La Marocaine Salma Hariri a remporté, jeudi à Riyad, la médaille d'argent de la course individuelle sur route, dans le cadre du Championnat arabe de cyclisme qui se poursuit dans la capitale saoudienne jusqu'au 23 décembre courant.

Salma Hariri avait remporté, mardi, la médaille de bronze de la course contre-la-montre des U23.

Après cette médaille, le Maroc compte six médailles (2 en or, 2 en argent et 2 en bronze).

Le coureur cycliste marocain Mohcine Al Korji avait remporté, mercredi, la course contre-la-montre individuelle, tandis que l'équipe nationale du Maroc seniors, composée d'Achraf Ed-doghmi, Mohcine Al Korji, Adil Al Arbaoui et El-Houssine Sebbahi, avait décroché lundi la médaille d'or de la course contre-la-montre par équipes.

La sélection nationale juniors, composée d'Achraf Karimi, Mehdi Arbaoui, Saad Aid Akbour et Yahya Bourkila, avait décroché, dimanche, la médaille d'argent, en contre-la-montre par équipes.

Les coureurs cyclistes marocains Mehdi Arbaoui (juniors) et Salma Hariri (U23) avaient remporté, mardi, la médaille de bronze de la course contre-la-montre.