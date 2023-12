Madagascar: Prospection du marché indien - Des stars bollywoodiennes ont tourné des clips à Madagascar

Une équipe de production de l'industrie Bollywood est venue en terre malgache du 17 au 21 décembre 2023. Elle est composée notamment, entre autres, de trois stars bollywoodiennes à savoir, Choudhary Pratibha, Deepak Joshi et Singh Mairina, de cinq producteurs et de techniciens de l'agence « Downtown Records PVT Ltd » de Bollywood. Ce tournage a été réalisé sur plusieurs sites touristiques et historiques à Toliara et à Antananarivo.

On peut citer, entre autres, les paysages de la péninsule de Sarodrano, la réserve de Renial, le sable blanc et les eaux turquoises d'Igaty à Toliara. D'autres sites emblématiques de la Capitale tels que la cathédrale d'Andohalo et le lac Anosy ont également été mis en avant dans le cadre de cette production. « Deux clips vidéo tournés à Madagascar sortiront ainsi officiellement en janvier 2024. Ils feront découvrir la destination avec ses paysages uniques et variés auprès du public indien, voire à l'international. Outre le renforcement de notre visibilité au niveau des marchés émetteurs traditionnels, prospecter d'autres marchés comme l'Inde fait partie de notre stratégie de promotion de la destination Madagascar », a évoqué Rabemananjara Lalaina, le responsable de l'Office National du Tourisme de Madagascar, lors d'une conférence de presse hier.

Moins de 10%

Il faut savoir que ce projet de tournage de clip vidéo est réalisé suite à la collaboration entre l'ONTM, le ministère en charge du Tourisme et cette industrie Bollywood, et, ce, sur financement du proket PIC (Pôle Intégré de Croissance). « L'accueil de ces producteurs de films de grande envergure contribuera à augmenter le nombre d'arrivées touristiques à Madagascar, notamment des touristes indiens si leur nombre est encore à moins de 10% des voyageurs internationaux choisissant la destination », a assuré le directeur de cabinet du ministère du Tourisme, Diana Rasoanaivo, à cette occasion. D'aucuns reconnaissent également que le marché indien présente un fort potentiel touristique grâce à la croissance économique significative de ce pays enregistrée depuis ces dernières années, marquée par un solide pouvoir d'achat de la population indienne.