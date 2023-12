Congo-Brazzaville: Opération villes propres - L'implication des administrateurs maires sollicitée

Le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a invité, le 21 décembre au cours d'une conférence de presse, les administrateurs maires des neuf arrondissements de Brazzaville à s'impliquer davantage dans l'opération "Ensemble, gardons nos villes propres", lancée le 29 octobre dernier.

Les échanges entre le ministre délégué et un échantillon de journalistes ont été focalisés sur le bilan à mi-parcours de cette opération dont le but est de préserver l'environnement et d'assainir les différentes villes du pays en luttant efficacement contre l'occupation anarchique des espaces publics. Selon lui, au regard du rapport d'étape, il n'y a pas eu une forte implication des administrateurs maires et des chefs de quartier et de bloc. « Selon l'évaluation d'étape, l'opération se passe très bien et a amélioré le chiffre d'affaires de certains commerçants. Nous saluons l'adhésion populaire des commerçants qui ont regagné les marchés domaniaux et le travail de la force publique qui s'est appuyé d'une démarche pédagogique. Nous déplorons, cependant, le manque d'engagement des administrateurs maires qui devraient s'impliquer davantage », a regretté Juste Désiré Mondelé.

Pour le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, cette opération ne concerne pas seulement Brazzaville et ne devrait pas être considérée comme une affaire du gouvernement. « Il est inadmissible que ce qui n'est pas toléré ailleurs soit autorisé chez nous ici. Dans les marchés, il y a des rayons mais des gens préfèrent vendre dans les rues. Je pense qu'il faut que cela change, c'est un problème d'hygiène et de santé publique », a-t-il poursuivi, précisant qu'à ce jour seule la commune de Sibiti, dans le département de la Lékoumou, a lancé cette opération.

S'agissant de Pointe-Noire, il a reconnu que des marchés temporaires y existent. Ce qui se justifie par le fait que deux principaux marchés sont en cours de construction. Selon Juste Désiré Mondelé, cela ne signifie pas que les gens doivent vendre dans la rue. Insistant sur le caractère pérenne de cette opération, il a attiré l'attention des récidivistes qui réoccupent petit à petit l'espace public puisqu'ils rencontreront la force publique et les services municipaux. « Il ne faut pas prendre prétexte des fêtes de fin d'année pour revenir dans la rue », a-t-il averti.

L'évaluation à mi-parcours de l'opération fait également état de la saleté dans les marchés. C'est ainsi que le ministre délégué a interpellé les responsables des comités des marchés. Il a, par ailleurs, mis en garde les tenants des marchés parallèles qui perçoivent illégalement des mini-taxes au détriment des services habilités ainsi que tous ceux qui détiennent des kiosques comprenant des effigies. « Je ne vais pas m'arrêter, je pense que c'est une bonne opération qui doit être accompagnée par les mairies, la police, la population et la presse. Nous allons continuer à faire la pédagogie. Il ne faut pas qu'il y ait une récupération politique, c'est une démarche citoyenne. Le commerce se fait dans les marchés partout dans le monde, le Congo ne fait pas exception », a conclu Juste Désiré Mondelé.