Afrique Centrale: Développement - Une niveleuse pour booster les activités du centre agro pastoral de Kounzoulou

La niveleuse achetée par le groupe théâtral kimbanguiste a été remise officiellement au représentant légal de l'église kimbanguiste, président délégué du collège exécutif national de la République démocratique du Congo (RDC), représentant sa divinité, chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au centre d'accueil de ladite église à Brazzaville.

Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le représentant du gouvernement congolais, le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondelé, a félicité les Kimbanguistes pour tout ce qu'ils font pour le développement du pays et le développement local. « Nous avons vu comment est né ce projet inspiré par Dieu, voulu, exécuté et suivi personnellement par sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, qui est venu ici en République du Congo pour ce projet qui, aujourd'hui, a atteint une belle vitesse de croisière avec près de deux mille hectares. Il est entré avec cette niveuleuse et bien d'autres engins dans sa phase de mécanisation. C'est cette phase qui va booster à la fois la productivité et aussi la rentabilité du projet », a déclaré le ministre.

Juste Désiré Mondelé a précisé également que quelques membres du gouvernement étaient venus au début de ce projet sur invitation de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Il les avait amenés à Kounzoulou pour récolter les premières moissons. Avec la mécanisation, sa divinité disait que lorsque le monde sera en crise, les gens viendront au Congo et particulièrement à Kounzoulou pour se procurer à manger. « Le gouvernement de la République vous félicite car vous répondez au projet cher au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui est le développement de l'agriculture en donnant aux Congolais ce qui sort de nos terres. Dans cette phase de mécanisation, le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour vous accompagner », a-t-il fait savoir.

Il a précisé que le ministère en charge de l'Aménagement du territoire crée des conditions pour que la route menant à Kounzoulou soit prise en compte. C'est une démarche concertée, une synergie entre le pouvoir public et l'église, car les Kimbanguistes sont organisés aussi en mécanisant l'agriculture et en s'équipant du matériel technique, motorisé, qui permettrait d'aménager les pistes.

L'église kimbanguiste résolue à travailler avec les Etats

Pour sa part, le président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste de Brazzaville, Brice Voltaire Etou Obami, a transmis aux fidèles de l'église le message de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, qui n'a pu faire le déplacement au regard de la situation électorale en RDC. Un message qu'il a adressé non seulement aux Kimbanguistes, mais aussi au gouvernement et au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, grand bâtisseur des projets agropastoraux. L'église kimbanguiste, a-t-il dit, s'est résolue à se mettre dans un mariage éternel avec la République du Congo, la RDC et la République d'Angola. Ce sont ces trois pays qui vont constituer la base, la fondation pour le développement de l'Afrique et du monde entier. Tout part de la République du Congo, a-t-il précisé.

Le 9 mai 2022, il avait remis le projet agropastoral de Kounzoulou au président Denis Sassou N'Guesso qui disait qu'« un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre ». Il sait que l'agriculture fait partie des points phares du programme national de développement qui constitue la résilience qui va permettre au Congo de faire face à la restriction économique. C'est dans ce sens que sa divinité Simon Kimbangu Kiangani a passé cinq mois à Brazzaville pour remettre le projet agropastoral de Kounzoulou.

Pour ces raisons aussi, il a mis en place la radio-télévision kimbanguiste, qui est selon sa vision, une chaîne pour la promotion des activités agricoles de Kounzoulou. Il a tenu à signifier que Kounzoulou compte aujourd'hui plusieurs tracteurs, des camions de transport dont le dernier acheté par la chorale des dirigeants, ..., alors qu'une pelle chargeur est en cours d'acquisition par la Choreki, un compacteur par la chorale C. « Il a dit qu'il est avec nous et reste et restera le même », a interprété Brice Voltaire Etou Obami.

Au lendemain de la remise de la niveleuse, les fidèles kimbanguistes de Brazzaville, avec à leur tête le révérend pasteur départemental Bruno Okouo, et ceux de la ville de Kinshasa conduits par le révérend pasteur provincial de ladite ville, Umbalo, ont organisé au centre d'accueil kimbanguiste du Plateau des 15 ans une grande compétition de collecte de fonds, communément appelée "Nsinsani mixte". Initiée par sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, cette compétition avait pour but de soutenir les activités agro pastorales de Kounzoulou. Un peu plus de quatre-vingts millions ont été collectés, dont plus de quarante-deux millions par les paroisses de Brazzaville et trente-sept millions par celles de Kinshasa.

Notons qu'outre le ministre délégué, il y a eu aussi la présence de la marraine du projet agropastoral du centre de Kounzoulou, maire de Kintélé, Stella Sassou N'Guesso, ainsi que du représentant du chef coutumier-propriétaire terrien de Kounzoulou.