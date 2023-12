Congo-Brazzaville: Forum Jeunesse paix et développement - La quatrième édition prévue au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

L'annonce de la tenue de la quatrième édition du forum Jeunesse paix et développement au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a été faite par le coordonnateur des jeunes élitistes congolais, Audin Arnold Ndongo, au sortir de l'entretien qu'il a eu avec la directrice générale de cet établissement, Bélinda Ayessa.

L'échange entre Bélinda Ayessa et Audin Arnold Ndongo a porté sur le programme de la quatrième édition du forum Jeunesse paix et développement qui aura lieu les 9 et 10 février 2024 au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Outre la sollicitation de l'espace pour la tenue des assises, le coordonnateur des Jeunes élitistes congolais s'est rapproché de la directrice générale du mémorial pour recueillir aussi des orientations nécessaires en vue de la réalisation de cette initiative.

« Nous sommes venus faire le point de notre activité, notamment l'organisation de la quatrième édition du forum Jeunesse paix et développement qui pointe à l'horizon, à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Etant donné qu'elle est la directrice de ce lieu très symbolique, il était normal de venir l'informer de façon officielle et puis recueillir ses orientations et ses conseils », a expliqué Audin Arnold Ndongo.

Le coordonnateur des Jeunes élitistes congolais a profité de cette rencontre pour présenter à la directrice générale du mémorial le trophée d'ambassadeur catégorie "Trois étoiles" qui lui a été décerné à Cotonou, au Bénin.

La directrice générale du mémorial invitée dans la Bouenza

Après l'échange avec la coordination des Jeunes élitistes congolais, la directrice générale du mémorial s'est entretenue avec les membres de l'association Bouenza action et développement présidée par Charles Matina Passi. Parmi les points abordés au cours de cette réunion, l'invitation adressée à Belinda Ayessa pour un séjour de travail dans les neuf localités du département de la Bouenza. « Notre association, Bouenza action et développement, est une plateforme de développement communautaire.

C'est dans ce cadre que nous sommes venus voir la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, parce que nous apprécions son leadership, son management. Nous avons besoin de son leadership pour qu'elle nous accompagne dans la Bouenza. Elle est Congolaise et en tant que telle, il n'y a pas de raison qu'elle ne vienne pas dans telle ou telle localité », a déclaré le président de l'association Bouenza action et développement, Charles Matina Passi.

Notons qu'au terme de cette rencontre, Belinda Ayessa a mis à la disposition des membres de la délégation de l'association Bouenza action et développement des nouveaux actes de conférence du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.