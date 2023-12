Sénégal: De nouvelles conditions tarifaires de Senelec annoncées pour 2023-2027

Dakar — La Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE), partant d'une « démarche inclusive et participative », compte finaliser, « avant le 31 décembre 2023 », le processus de définition des conditions tarifaires de Senelec, la société nationale d'électricité, pour la période 2023-2027, a-t-on appris de son président, Ibrahima Niane.

M. Niane a fait cette annonce, mercredi, au cours d'une réunion d'échanges avec des représentants des consommateurs et d'autres acteurs du secteur.

« La CRSE sera particulièrement attentive à vos observations, commentaires et recommandations qui contribueront à la finalisation du processus de définition des conditions tarifaires de Senelec pour la période 2023-2027 avant le 31 décembre 2023 », leur a-t-il lancé.

« Nous nous inscrivons dans une démarche inclusive et de transparence conformément aux principes de base de la régulation. Elle vise à faciliter la participation de l'ensemble des acteurs sur des questions hautement importantes », a dit le président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie.

Selon lui, ces questions concernent les investissements nécessaires au développement des infrastructures de production, le transport et la distribution de l'électricité ainsi que les charges d'exploitation et de maintenance qui fondent le coût de l'électricité.

« La dynamique de réformes devra être maintenue sur la période tarifaire 2023-2027 qui va durer cinq ans au lieu de trois comme précédemment prévu », a dit Ibrahima Niane, rappelant que la période tarifaire 2022 a marqué un tournant vers une nouvelle configuration du secteur avec l'adoption du Code de l'électricité, la loi et le décret sur la Commission de régularisation du secteur.

Elle a aussi coïncidé avec la préparation de l'accès des tiers aux réseaux qui requiert la séparation comptable des activités de Senelec, sa mutation en une holding et trois filiales (production, transport et distribution-vente), mais aussi la mise en oeuvre de la stratégie visant l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025.

« Des avancées importantes ont été notées sur ces différents points », a estimé le président de la Commission de régulation du secteur de l'électricité.

En plus des évolutions institutionnelles et méthodologiques, a-t-il relevé, la période tarifaire 2023-2027 sera marquée par une augmentation de la demande plus forte que par le passé.

« La consommation d'électricité devrait se multiplier par deux en 2027, par rapport à son niveau de 2022, avec une croissance annuelle moyenne de 15%, a-t-il indiqué, en signalant que sur les périodes précédentes, la croissance annuelle de la demande a varié entre huit et dix pour cent.

De plus, les investissements seront également importants dans les activités de transport et de distribution de l'électricité, a-t-il dit, ajoutant que pour la production, le recours à des capacités supplémentaires et aux importations d'électricité serait nécessaire pour satisfaire la demande.

Il a dans le même temps évoqué la nécessité d'accélérer les projets devant faciliter l'utilisation du gaz pour la production de l'électricité.

Selon son président, les premières conclusions de la CRSE concilient les objectifs de préservation de la viabilité de l'entreprise et de garantie des droits des consommateurs, notamment en matière de qualité de service et d'accès à l'électricité.

Elles font de même ressortir des revenus régulés requis de référence de Senelec sur la période tarifaire 2023-2027, lesquels progressent au même titre que l'activité, dit-il, en précisant : « Ils passent de 942,722 milliards de FCFA en 2022 à 1 508,322 milliards de FCFA en 2027, soit un taux de croissance annuel moyen de 11,6% ».

À ce sujet, Ibrahima Niane note que « cette tendance est soutenue par l'augmentation des ventes qui passent de 4 672 Gwh en 2023 à 9 472 GWh en 2027, correspondant à une croissance annuelle de 15,2% ».

Intervenant au nom de ses pairs, Souleymane Ndiaye, président de Eco citoyen, a rappelé la nécessité d'un « accès à une électricité fiable et abordable pour le bien des consommateurs en vue de stimuler l'activité économique et garantir un niveau de vie décent à nos concitoyens ».

Cette réunion de partage démontre à ses yeux l'engagement de la CRSE à l'égard de la transparence et de la participation citoyenne dans les processus de prise de décision.

En réunissant les associations de consommateurs, Senelec et les autres parties prenantes, l'État du Sénégal, dans le cadre de sa politique d'inclusion, reconnaît selon lui l'importance des opinions et des préoccupations des utilisateurs finaux dans le processus de fixation des tarifs.

« Les associations de consommateurs auront ainsi l'opportunité d'acquérir une compréhension approfondie des enjeux, ce qui facilitera un dialogue informé et constructif. Elles contribuent à équilibrer les intérêts des parties prenantes et à garantir des tarifs justes et accessibles », a dit M. Ndiaye.

Selon lui, les associations de consommateurs « militent activement pour une énergie de qualité, disponible, accessible et financièrement soutenable pour chaque Sénégalais dans un esprit de partenariat citoyen avec tous les acteurs ».