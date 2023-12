Sénégal: Employabilité des jeunes - Lancement d'une plateforme d'accompagnement en ligne

Saly (Mbour) — La direction de l'emploi du ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, en collaboration avec Actif Info Technology, a procédé au lancement d'une plateforme d'accompagnement et de formation en ligne des jeunes, jeudi, à Saly (Mbour, ouest), en vue de mieux leur faciliter l'accès à l'emploi, a constaté l'APS.

« Nous avons, en collaboration avec la direction de l'emploi, mis en place une plateforme en ligne pour le renforcement de capacités sur l'employabilité et l'entrepreneuriat de jeunes, dans le but de développer des modules de formation pour former les jeunes au niveau national », a dit Ibrahima Niang, consultant en formation à distance.

Selon Khady Mbodj, qui représentait le directeur de l'emploi à la rencontre, l'enjeu de cette plateforme d'accompagnement en ligne (PAL) est de « faciliter l'accès aux modules de renforcement de l'employabilité ».

"Cette plateforme va faciliter l'accès aux modules d'accompagnement des jeunes, surtout ceux qui sont dans l'intérieur du pays. Ce qui va permettre à la direction de l'emploi de pouvoir accompagner beaucoup plus de jeunes », a-t-elle souligné lors de la clôture de l'atelier sur PAL.

« Sept modules de formation sur l'emploi salarié, les techniques de rédaction, de recherche d'emploi et des modules sur des projets professionnels et personnels sont développés et mis en ligne dans la plateforme », a rappelé M. Niang.

Le consultant en formation en ligne souligne, à cet effet, que « la plateforme sera couplée (à) un dispositif d'inscription qui va permettre aux étudiants de s'inscrire (à) des formations ».