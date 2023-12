Sénégal: La nouvelle génération invitée à s'approprier la pensée de Cheikh Anta Diop

Dakar — Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Ahmadou Aly Mbaye, a appelé, jeudi, la nouvelle génération à s'approprier la pensée de Cheikh Anta Diop pour "faire face aux défis actuels auxquels l'Afrique est confrontée".

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du centenaire du savant et historien sénégalais, M. Mbaye estime que "la tâche qui incombe à la nouvelle génération consiste à s'approprier la pensée de Cheikh Anta Diop pour faire face aux défis de notre temps".

« À travers les panels, colloques et expositions qui se tiendront tout au long de ce centenaire, nous sommes appelés à sortir des sentiers battus et à examiner de manière critique l'oeuvre de Cheikh Anta Diop et à imaginer la manière dont ses idées peuvent éclairer les défis du 21e siècle », a déclaré le recteur de l'UCAD.

« Cheikh Anta Diop, cent ans après : les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique » est le thème choisi pour ce centenaire.

Selon Ahmadou Aly Mbaye, cette commémoration « offre une occasion pour renforcer les liens entre les différentes disciplines pour ainsi favoriser la collaboration entre les différentes branches du savoir ».

« Nous nous trouvons dans une période cruciale de l'histoire où l'éducation, la recherche et l'engagement politique sont plus que jamais nécessaires pour relever les défis auxquels l'Afrique est confrontée », a-t-il souligné.

%

Il appelle les jeunes élèves et étudiants à « perpétuer » les idées de Cheikh Anta Diop « pour contribuer à l'éducation, à la recherche et à la construction d'une Afrique unie et prospère ».

« Cheikh Anta Diop était un homme d'une polyvalence académique exceptionnelle et nous sommes appelés à émuler son esprit d'ouverture et d'exploration dans nos domaines d'expertise respectifs », a dit Ahmadou Aly Mbaye.

Il ajoute que « les institutions, telles que l'UCAD, doivent dans le contexte actuel s'engager à la formation de leaders africains conscients de leur héritage culturel et engagés dans la résolution des problèmes contemporains ».

« Faisons de ce centenaire un moment mémorable, un catalyseur de changements intellectuels et une étape cruciale dans la construction d'une Afrique forte, audacieuse et résolument tournée vers l'avenir », a lancé le recteur de l'UCAD.