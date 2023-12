Afrique: Africa Global Logistics (AGL), nouveau fournisseur logistique officiel de la CAF

La Confédération Africaine de Football ("CAF") a conclu un accord avec Africa Global Logistics ("AGL"), leader de la chaîne d'approvisionnement et de logistique en Afrique. Cette signature fait d'AGL le fournisseur logistique officiel de la CAF.

Cet accord comprend la prise en charge de la logistique de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 et la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024.

En devenant le partenaire logistique officiel de la CAF, AGL offrira des solutions logistiques adaptées, sécurisées et innovantes à la CAF. Présent dans 49 pays africains, AGL utilisera également son réseau pour soutenir la promotion et le développement du football sur le continent.

Ce partenariat stratégique entre la CAF et AGL représente donc une opportunité unique pour le développement et la croissance du football.

Dr Patrice Motsepe, le Président de la CAF, a déclaré : "Nous sommes ravis du partenariat entre la CAF et AGL. La CAF bénéficiera de solutions logistiques de pointe qui contribueront à rendre les compétitions et les événements de la CAF de classe mondiale".

Le Président d'AGL, M. Philippe Labonne, a déclaré : "Nous sommes très honorés de joindre nos forces à celles de la CAF dans le cadre de ce partenariat stratégique. Cette collaboration va au-delà des simples compétitions sportives. C'est une opportunité de créer un impact durable et positif à travers le football en promouvant des valeurs universelles et en accompagnant la CAF dans sa mission de propulser le football africain vers de nouveaux sommets."

Avec 23 000 employés et le soutien de son actionnaire MSC, premier armateur mondial, AGL, à travers ce partenariat avec la CAF, reflète son engagement à soutenir les transformations majeures qui s'opèrent sur le continent africain.

À propos d'Africa Global Logistics

AGL (Africa Global Logistics) est le premier opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) en Afrique. L'entreprise fait désormais partie du groupe MSC, une entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. Avec une expertise développée depuis plus d'un siècle et plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l'ambition de contribuer durablement à la transformation de l'Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor.