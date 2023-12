Congo-Kinshasa: Derniers votes pour les bureaux avec encore une file d'attente

Les opérations de vote étaient censées être bouclées mercredi à 17 heures, mais les problèmes logistiques et techniques ont provoqué d'importants retards, même dans la capitale qui était censée être la mieux lotie sur le plan logistique.

Le processus électoral s'est poursuivi dans plusieurs centres de vote à travers la RDC, notamment dans les endroits où le vote n'a pas pu avoir lieu mercredi, jour initialement prévu pour ces élections.

Didi Manara, deuxième vice-président de la Céni, a affirmé ce jeudi soir que la centrale électorale n'autorisera aucun bureau de vote à fonctionner vendredi, sauf ceux qui ont encore des files d'attente d'électeurs. « Nous pouvons aller jusqu'aux petites heures, jusqu'à la fin de la file d'attente », a-t-il précisé à RFI.

La Céni annonce 97% d'ouverture des bureaux de vote

La Céni s'est félicitée de la mobilisation des électeurs, et annoncé l'ouverture d'au moins 97% des bureaux de vote. « Notre pays a une envergure continentale, déjà atteindre ce score relève du miracle [...] Nous sommes au rendez-vous », déclare Didi Manara. Cependant, certaines missions d'observation électorale avancent des chiffres beaucoup plus bas en raison des divers problèmes rencontrés.

Didi Manara qualifie ces rapports de « précipités, voire sentimentaux ». Il soutient que la compilation des résultats a débuté dans la plupart des provinces, et vendredi, les plis contenant les résultats commenceront à être acheminés vers Kinshasa.

La Céni espère une publication progressive des résultats dès ce vendredi, avec l'objectif de connaître le nom du vainqueur avant la fin de l'année.

Fatigue des votants face à l'attente à Goma

Ce jeudi, le vote continuait également à Goma, l'une des plus grandes villes de l'est du pays. Au quartier Ndhoso, à l'institut Nyabushongo, l'attente est interminable, pointe notre correspondante à Goma, Coralie Pierret.

Dans la file, les électeurs sont épuisés et échaudés. Certains font le pied de grue depuis mercredi 6h du matin. Dans ce centre, certains bureaux de vote ont ouvert mercredi dans la matinée pour refermer quelques heures plus tard puisque les batteries des machines à voter étaient déchargées, confirment observateur et agent de la Céni.

Ce jeudi matin, le vote a repris par intermittence et des techniciens sont arrivés à la mi-journée. Difficile de savoir combien de centres étaient concernés par la reprise du vote ce jeudi. Plus de quatre, indique la Céni locale sans préciser le nombre exact. « Tous les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi, mais certains avaient dû arrêter leur activité à cause de problèmes techniques », assume la Céni.

Plus largement, dans la province, dans le territoire de Walikalé, sur 415 bureaux, 13 n'ont pas pu fonctionner mercredi. Mais dans tout le Nord-Kivu, toutes les opérations de vote devraient être terminées jeudi, rassurait la Céni.