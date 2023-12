Algérie: Entretien et réhabilitation des deux tiers de la RN1 reliant In Salah-Tamanrasset-In Guezzam

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a affirmé, jeudi à Alger, que l'opération d'entretien et de réhabilitation de la RN1 reliant les wilayas de In Salah, de Tamanrasset et d'In Guezzam a touché, jusque-là, deux tiers de la longueur de cette route.

Intervenant lors d'une plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales présidée par Mohamed Reda Oussahla, vice-président du Conseil, M. Rekhroukh a précisé que "dans le cadre des opérations enregistrées au niveau des trois wilayas, concernant l'entretien et la réhabilitation de la RN1, la longueur globale prise en charge actuellement s'élève à 753,4 km sur une longueur globale de 1.264 km".

La RN1 traverse les wilayas d'In Salah sur 410 km, de Tamanrasset (643 km) et d'In Guezzam (211 km), soit un total de 1.264 km de la frontière de la wilaya d'El-Méniaâ à In Guezzam et les frontières du Niger.

Cet axe "important" représente la principale issue des trois wilayas, selon les explications données par le ministre en réponse à une question du membre du Conseil de la nation, Khafi Akhmadou (FLN) sur les procédures entreprises pour la prise en charge de la RN1.

Le ministre a indiqué que "cette route constitue l'axe principal du réseau routier national et figure au centre de nos priorités, de même que nous oeuvrons à enregistrer des opérations de prise en charge permanente en fonction des priorités et des capacités financières disponibles".

%

Concernant la route reliant la commune de Tazrouk et la localité de Tin Tarabine dans la wilaya de Tamanrasset, il a souligné que l'étude a été finalisée et présentée au niveau local.

A une question du député Youcef Larab (Indépendants) sur la possibilité de corriger la trajectoire des lignes ferroviaires dans le cadre des travaux de modernisation de la ligne minière reliant les wilayas de Tébessa et Annaba, le ministre a souligné l'importance du projet de dédoublement et de modernisation de la ligne minière et ferroviaire Est, reliant le port d'Annaba à Bled El Hadba passant par le complexe industriel de Oued Keberit sur une distance de 422 km.

S'agissant de la ligne traversant la ville de Chebaïta, inscrite dans le cadre du projet de dédoublement de la ligne minière, il a souligné que le changement du site de la gare actuelle à Chebaïta située à 4 km de la station d'El Hadjar avec la déviation de la trajectoire vers l'extérieur de la ville, exigeaient la révision totale de la trajectoire exploitée actuellement, à partir de Annaba avec le changement des sites des différentes gares situées entre Annaba et Chebaïta, ce qui n'est pas chose aisée si l'on tient compte de la densité du tissu urbanistique, du réseau routier dans la région et des terres agricoles à contourner.

Il a également souligné que les produits phosphatés transportés sur cette ligne ferroviaire, doivent être dirigés vers la station maritime située au port d'Annaba, qui constitue un point obligatoire sur cette ligne, ajoutant qu'en vue de protéger les habitants de cette zone urbaine du bruit résultant de la circulation des trains miniers, de nombreuses mesures seront prises lors de la réalisation de ces travaux, dont la plus importante est la sécurisation des zones ferroviaires à travers la construction de murs hauts, insonorisés et anti-vibrations.

A la question du membre Amri Dahane (FLN), concernant le mur de béton placé sur les côtés de la double voie reliant les villes de Mecheria et Ain Sefra, il a précisé qu'il a été renoncé à la réalisation de séparateur en ciment et en fer avec deux lignes parallèles au niveau des doubles tronçons récemment réalisés, ajoutant que si cette expérience réussit, nous oeuvrerons à la généraliser pour remplacer la barrière en béton au niveau du tronçon objet de votre question.

Il a également souligné que les mesures nécessaires ont été prises pour accompagner le phénomène d'ensablement et assurer la sûreté et la sécurité des usages de la route grâce à une surveillance quotidienne à travers des patrouilles d'intervention et de maintenance.