Algérie: Faire de la wilaya de Tissemsilt un pôle de l'écotourisme et du thermalisme

TISSEMSILT — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a mis l'accent, jeudi à Tissemsilt, sur la nécessité d'intensifier les efforts en vue de hisser cette collectivité locale au rang de pôle de développement de l'écotourisme et du thermalisme par la mise en place de structures susceptibles d'assurer l'attractivité des visiteurs.

Le ministre a insisté, lors de la présentation d'un exposé sur la réhabilitation de la station thermale de Sidi Slimane, sur la nécessité de sauvegarder le cachet traditionnel de la source thermale de cette station et l'hôtel mitoyen, ainsi que la création d'autres structures, notamment des cafétérias et des restaurants, dans l'optique d'attirer le maximum de visiteurs désireux bénéficier de cures thermales par les eaux sulfureuses charriées du mont de l'Ouarsenis, surplombant du haut de ses 1.987 mètres la localité de Sidi Slimane.

Il est à souligner que deux variantes préconisées dans le cadre de la mise en oeuvre du programme complémentaire accordé à la wilaya de Tissemsilt ont été présentées au ministre, lors de la visite à ce site thermale. La première porte sur la réalisation d'un village touristique constitué de bungalows, alors que la seconde, qui a été finalement retenue, comporte la réalisation d'une Maison de l'artisanat, outre des restaurants et une cafétéria, et ce pour une enveloppe budgétaire globale évaluée à 53 millions de dinars.

%

Dans la commune de Beni Chaïb, M. Mokhtar Didouche s'est enquis de l'avancement des travaux d'un jardin aquatique en cours réalisation sur les berges du plan d'eau du barrage de Koudiet Rosfa.

Inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la nomenclature des opérations contenues dans le programme complémentaire accordé par le gouvernement à la wilaya de Tissemsilt, le jardin portait initialement sur la réalisation d'une piscine et de jeux pour enfants, ce qui, selon le ministre, limitait sa faisabilité économique et touristique, instruisant ses initiateurs à ériger de grandes structures dans le but d'attirer le maximum de visiteurs, préconisant la réalisation d'une piscines pour adultes, des infrastructures sportives, ainsi que des restaurants et des cafétérias.

Par ailleurs, le ministre a mis en valeur le projet de réalisation d'un jardin thermal prévu au niveau de la forêt d'Aïn Antar, dans la commune de Bou Kaïd, un projet à même de promouvoir et de mettre en valeur les atouts naturels de cette wilaya des Hauts- Plateaux du Centre ouest et de transformer cette wilaya en pôle d'excellence du tourisme dans ses dimensions écologique, thermale et sylvicole, parallèlement à l'agriculture, qui fait sa vocation première, où le développement économique sera boostée et où le marché du travail sera dynamisé par la multiplication des offres d'emplois.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat poursuit sa visite, avec la mise en service de l'Ecole de formation professionnelle et de la consolidation des niveaux sise à la Maison de l'artisanat et des métiers, en plus d'inspecter la zone d'expansion touristique à Sidi Bentamra et la visite de l'établissement touristique "Milas" sis à Tissemsilt-ville.