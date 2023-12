Ethiopie: Addis-Abeba - Attirer davantage de touristes locaux et internationaux

<strong>Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien a pris plusieurs mesures pour permettre au secteur du tourisme de jouer le rôle qui lui revient dans l'économie nationale du pays. Les mesures prises ces dernières années à cet égard sont d'autant plus remarquables que le secteur a été considéré comme l'un des cinq piliers de la réforme économique nationale.

En conséquence, la nation a accordé la plus grande priorité au secteur en vue de développer, de rénover et de construire de nouvelles destinations dans tout le pays. À cet égard, le Premier ministre du pays, Abiy Ahmed, est un acteur clé puisqu'il a lancé plusieurs initiatives visant à accélérer le développement du tourisme.

L'initiative "Dine for Sheger" est l'une des réussites du premier ministre, qui a créé trois grands parcs faisant de la capitale la meilleure destination touristique. Ces destinations sont devenues populaires pour les touristes locaux et étrangers qui recherchent un environnement magnifique, des perspectives historiques et des possibilités de loisirs dans la ville animée d'Addis-Abeba.

Les nouvelles destinations ouvertes aux touristes dans la capitale comprennent le parc de l'Unité, le parc Entoto, le parc de l'Amitié, le projet Meskel Square, le musée des sciences, entre autres.

L'une de ces attractions est le parc Entoto, créé par le Premier ministre Abiy Ahmed pour renforcer l'attrait de la capitale pour les touristes. Il s'agit d'un parc naturel magnifique et serein qui offre aux visiteurs la possibilité d'explorer la nature et d'admirer des vues à couper le souffle d'Addis-Abeba.

Comme il est situé sur les hauts plateaux, les touristes peuvent profiter de l'air frais, de la verdure luxuriante et d'une atmosphère paisible. Le parc propose également plusieurs sentiers de randonnée et de découverte de la nature, permettant aux visiteurs d'explorer la faune et la flore diversifiées de la région.

Unity Park est également l'une des destinations les plus fréquentées par les visiteurs de la capitale. Il a été créé en 2018 par le Premier ministre Abiy Ahmed dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l'unité et le tourisme. Les visiteurs du parc peuvent avoir l'occasion d'explorer les bâtiments historiques, regorgeant de jardins paysagers attrayants, et d'en apprendre davantage sur l'histoire de l'Éthiopie.

Le parc de l'amitié est également un espace vert où les habitants et les touristes peuvent s'amuser, et qui est embelli par un lac artificiel.

Le Musée national des sciences, situé au cœur de la capitale, est une nouvelle destination qui offre un aperçu de l'histoire, du patrimoine culturel, du patrimoine naturel et qui présente la science en promouvant une nouvelle ère dans laquelle les gens feront l'expérience et envisageront un avenir plein d'espoir pour tous.

D'autre part, l'élan de la ville devrait se poursuivre, avec des projets de développement supplémentaires en cours, notamment le mégaprojet Adwa Zero Km.

En outre, le gouvernement a révélé que le forfait touristique, qui était d'une journée dans la ville, est maintenant étendu à 3-4 jours en raison de l'augmentation du nombre de destinations touristiques dans la ville.

Visiter Addis-Abeba signifie également passer par l'aéroport international de Bole. C'est donc une excellente occasion pour les visiteurs de se rendre à Addis-Abeba, capitale politique de l'Afrique, avec ses magnifiques destinations touristiques récemment construites et qui ont beaucoup à offrir aux touristes, en particulier aux voyageurs en transit.