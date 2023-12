Algérie: Accélérer le lancement des usines de traitement des produits non ferreux à Annaba et Constantine

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a donné des instructions, jeudi, pour le lancement des usines de traitement des produits non ferreux dans les wilayas d'Annaba et Constantine, indique un communiqué du ministère.

Présidant l'Assemblée générale ordinaire du groupe industriel minier "Sonarem", avec la participation du P-dg du groupe, des membres de l'Assemblée générale et des commissaires aux comptes, M. Arkab a mis l'accent sur la nécessité de "la mise en service, sans délai, des usines de traitement des produits non ferreux (Feldspath à Ain Barbar dans la wilaya de Annaba et carbonate de calcium à El Khroub dans la wilaya de Constantine).

Il s'agit du parachèvement des usines inaugurées en 2023, notamment l'usine de bentonite à Maghnia (W. Tlemcen) et de carbonate de calcium à Oggaz (W. Mascara), selon la même source.

Il a été procédé, lors de cette Assemblée générale, à l'examen et au débat de plusieurs dossiers, l'accent ayant été mis sur le parachèvement et le développement des projets structurant de Gara Djebilet à Tindouf, du projet du phosphate intégré de Bled El Hadba à Tébessa, du projet du zinc et du plomb de Tala Hamza de Oued Amizour (W. Bejaia), outre l'exploitation artisanale de l'or dans le grand sud (Tamanrasset, Djanet, Illizi et Tindouf).

A cette occasion, M. Arkab a félicité le groupe "Sonarem" pour les résultats réalisés et "le progrès enregistré" dans les projets structurant et ceux relatifs à la transformation et à la valorisation des produits miniers.