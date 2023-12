Algérie: Oran - Les lauréats du concours littéraire national 'Oum Sihem' récompensés

ORAN — Les lauréats du concours littéraire national "Oum Sihem" ont été honorés, jeudi lors d'une réception organisée en leur honneur à la Maison de la culture "Zeddour Brahim Belkacem" d'Oran.

Cette initiative, organisée dans le cadre des deux journées célébrant la 3e édition du concours national littéraire dédiée à la défunte romancière Amaria Bilel, plus connue sous son nom de plume d'Oum Sihem, vise à encourager les lauréats et à les inciter à continuer leur créativité, a indiqué à l'APS le président de l'Association culturelle "Athar El Abirine", organisatrice de ce concours.

Des cadeaux ont été offerts aux trois premiers lauréats de la présente édition, lors d'une réception qui a vu la présence, à titre d'invités d'honneur, des lauréats des éditions précédentes, ainsi que des académiciens et des chercheurs spécialisés le domaine de l'art et de la littérature, a-t-on indiqué.

Amel Berrahma de Tamanrasset a décroché le premier prix de ce concours littéraire pour sa nouvelle "Biotica", alors que les deuxième et troisième prix ont été décernés, respectivement, à Ghattas Asma de la wilaya de Touggourt pour sa nouvelle "Ton parfum ne me déçoit pas" et à Assia Rehahlia (Souk Ahras) pour sa nouvelle intitulée "El Aaridh".

Des prix d'encouragement ont été attribués à 7 autres participants issus des wilayas de Tlemcen, Aïn Defla, Touggourt, Oued Souf, El Tarf et Ghardaïa, ont indiqué les organisateurs de cette manifestation.

Par ailleurs, lors de ces journées organisées par la Maison de la culture et des arts et l'association "Athar El Abirine", des virées touristiques et culturelles ont été organisées dans la ville d'Oran au profit des participants.

Il y a lieu de signaler que le concours littéraire "Oum Sihem", lancé l'été dernier, a vu la participation de jeunes créateurs littéraires de différentes wilayas du pays.

La défunte romancière Amaria Bilel (1939/2021) a légué une riche production ayant trait à différents domaines d'expression littéraire, notamment la poésie, le roman et la nouvelle.