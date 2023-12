Angola: Azule Energy et ANPG signent des contrats pour les blocs offshore 46 et 47

Luanda — L'Agence Nationale du Pétrole, Gaz et Biocarburants (ANPG) et Azule Energy ont signé mercredi, des contrats de services à risques ("Contrats") pour les blocs offshore 46 et 47, en partenariat avec Equinor et Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. ("Sonangol P&P "), et pour le bloc 18/15 en partenariat avec Sonangol P&P.

Les contrats issus de négociations directes représentent une évolution positive pour les activités d'exploitation dans le bassin du Bas Congo en Angola.

Azule Energy est l'opérateur des trois blocs, avec une participation de 40 % dans les blocs 46 et 47 et de 80 % dans le bloc 18/15. Sonangol P&P détient une participation de 20 % dans chaque bloc et Equinor détient une participation de 40 % dans les blocs 46 et 47.

Les trois licences couvrent une superficie d'environ 8 700 kilomètres carrés dans les eaux profondes et ultra-profondes au large des côtes angolaises.

Pour Azule Energy, après l'exécution du contrat de partage de production du bloc 31/21 en août 2023, il s'agit de la deuxième attribution de licences de blocs d'exploitation dans lequel Azule Energy est impliquée depuis la création de la Joint Venture entre BP et ENI en août 2022.

"Nous poursuivons notre mission de partenaire stratégique et d'être le plus grand producteur de pétrole et de gaz en Angola. Les blocs 46 et 47 n'ont jamais été explorés auparavant et représentent une nouvelle zone d'exploration frontalière qui pourrait être un catalyseur d'opportunités pour notre société et pour le secteur énergétique du pays", a déclaré le président du conseil d'administration d'Azule Energy, Adriano Mongini.

Le responsable a déclaré que l'exploration dans le bloc 18/15 présente également beaucoup de potentiel, l'opportunité de profiter des synergies avec les installations de production déjà existantes dans le bloc 18. « Azule Energy a une très forte histoire en matière d'exploration et une bonne relation à la fois avec Equinor et avec Sonangol. Ensemble, nous sommes véritablement déterminés à tirer parti de notre connaissance du bassin et à trouver des ressources significatives dans ces nouvelles licences", a conclu Adriano Mongini.

Azule Energy est une société énergétique internationale basée en Angola. Avec une production quotidienne d'environ 220 000 barils de pétrole et de gaz de plus de 2 milliards de barils de ressources, Azule Energy appuie l'Angola dans le développement de son secteur énergétique et sa transition vers des sources plus propres. Le portefeuille d'Azule Energy comprend plus de 20 licences pétrolières et gazières, dont elle est l'opérateur de huit.

Azule Energy est également l'opérateur du Novo Consórcio de Gás, actionnaire d'Angola LNG et actionnaire de Solenova, une joint-venture 50/50 avec Sonangol dédiée au développement de sources d'énergie renouvelables et propriétaire de la centrale photovoltaïque de Caráculo.

Azule Energy donne la priorité à la durabilité, à l'innovation et à la croissance, et croit que les investissements dans le pétrole et le gaz, ainsi que dans les technologies de décarbonation et les énergies renouvelables, peuvent rendre le système énergétique angolais plus résilient et plus fiable.

