Maroc: Taroudant célèbre l'inscription du Malhoun au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

Taroudant — Une soirée musicale consacrée à l'art du Malhoun a été organisée, mercredi, à Taroudant pour célébrer l'inscription de ce genre musical ancestral et authentique sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité.

rganisé par la Direction provinciale de la Culture à Taroudant, ce concert a mis en scène des interprètes du Mahloun parmi les plus talentueux de la ville, qui ont livrés avec brio plusieurs Qasidas (poèmes) de cet art poético-musical qui documente les aspects culturels et sociaux, ainsi que les traditions et les coutumes marocaines.

Dans une déclaration à la MAP, le conservateur du patrimoine culturel à la la Direction régionale de la Culture à Souss-Massa, Ahmed Amouss a indiqué que que l'inscription du Malhoun sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité de l'UNESCO est le fruit d'efforts consentis par le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, en partenariat avec l'Académie du Royaume conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui ne cesse de souligner l'importance de préserver l'identité culturelle du Royaume et ses nombreux affluents.

Le Malhoun est une expression poético-musicale marocaine ancienne. Né dans la région de Tafilalet, dans le sud-est du Maroc, cet art s'est d'abord développé au sein des zaouïas de la région, puis s'est progressivement répandu et a atteint les grandes villes où il était principalement accueilli et interprété au sein des corporations d'artisans des villes anciennes.

%

Pour rappel, le Malhoun a été inscrit sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité lors de la 18ème session du Comité Intergouvernemental de Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO, tenue du 04 au 09 décembre à Kasane, en République du Botswana.

Cette inscription est une reconnaissance internationale d'un héritage marocain authentique qui constitue l'une des riches sources artistiques du Maroc et un composant de référence de l'identité culturelle marocaine ancienne, avait indiqué le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans un communiqué, ajoutant qu'il s'agit aussi d'une consolidation des efforts déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans le domaine de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel marocain.