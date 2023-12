Maroc: Casablanca - La CGEM tient son Conseil d'Administration

Casablanca — La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a tenu, jeudi à Casablanca, son Conseil d'administration (CA), consacré notamment à l'approbation de nominations.

La réunion du Conseil a été ainsi dédiée à statuer sur des points inscrits dans l'ordre du jour, à savoir la loi de finances (LF-2024), la validation du budget 2024 de la CGEM et la proposition de nomination au Conseil d'Administration de nouveaux mandataires ainsi que de nouveaux Présidents de Conseils d'affaires, indique la CGEM dans un communiqué.

A l'occasion de l'ouverture de ce CA, le Président de la CGEM, Chakib Alj, est revenu sur les priorités qui ont prévalu lors de la formulation des propositions et demandes d'amendements de la CGEM pour la LF-2024, ainsi que les étapes de contribution de la Confédération à l'élaboration de cette dernière, depuis février 2023, rapporte la même source.

Dans le cadre d'un débat démocratique, la CGEM émet des recommandations qui vont dans le sens de la construction d'un tissu économique fort susceptible de contribuer activement au momentum positif que traverse notre pays grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers la promotion de l'investissement privé dans les secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois, souligne le communiqué.

La CGEM reconnait et salue les efforts engagés, depuis la prise de fonction du gouvernement, pour redynamiser le secteur privé dans une conjoncture difficile, et pour continuer à le soutenir à travers des mesures concrètes, rapides et efficaces afin de stimuler le rôle de l'entreprise dans la dynamique socio-économique positive que connaît le Royaume.

En outre, M. Alj a réitéré l'attachement de la Confédération au partenariat et au dialogue public-privé comme leviers d'atteinte des objectifs pour le bien et le progrès du pays, précisant que "la Confédération sera toujours, pour l'Exécutif, un partenaire franc, sincère, fiable et constructif".

Par ailleurs, le CA a approuvé le Budget de la Confédération au titre de l'année 2024. Il a également procédé à la nomination de nouveaux mandataires représentants de la CGEM auprès de différentes institutions publiques, semi-publiques ou privées, et ce en cohérence avec les périmètres des nouvelles commissions permanentes instituées en début de mandat.

Le Conseil d'Administration a aussi procédé à la nomination de nouveaux membres du Conseil d'Administration, dont Aymane Taud, Président de la Commission économie verte et décarbonation et Samira El Khamlichi, Présidente du Club des femmes administrateurs.

Enfin, le Conseil d'Administration de la CGEM a approuvé la nomination de Présidents de Conseils d'affaires. Parmi eux, Mia Lahlou Filali, en tant que Présidente du Conseil d'Affaires Maroc-Autriche, Driss Boutti, en tant que Président du Conseil d'Affaires Maroc-Pays Bas, et Badr Ikken, en tant que Président du Conseil d'Affaires Maroc-Allemagne.