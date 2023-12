Afrique: L'ONG Tibu Africa lance son nouveau centre Tibu d'éducation et de formation Casablanca-Settat

Casablanca — L'ONG Tibu Africa a lancé jeudi à l'école Abdelwahed Al Mourrakouchi à l'ancienne Medina-Anfa, un nouveau centre Tibu Casablanca-Settat d'éducation par le sport.

Lancé en partenariat avec le Conseil de la Région Casablanca-Settat et l'Académie Régionale de l'Éducation et de la Formation de Casablanca-Settat avec l'appui du ministère de l'éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à l'occasion de la journée mondiale de Basketball, le centre vise à développer les compétences motrices, cognitives et socio-affectives des jeunes âgés entre 08 ans et 14 ans à travers la force du sport.

Tenu en présence du président du Conseil de la Région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, de la Consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Marissa Scott-Torres, du Champion de la NBA en 1986, Sam Vincent, ainsi que du Coach professionnel de l'équipe masculine de Basketball à "Amherst College", Marlon Sears, ce lancement est accompagné de plusieurs initiatives à fort impact en faveur des générations montantes, des filles et des jeunes.

Ces initiatives portent sur le lancement de 3 nouveaux centres d'éducation par le sport au profit de 1500 enfants et jeunes et le lancement d'un programme "Génération Basketball" au profit de 120 enfants et jeunes en situation de Handicap à la Province de Nouaceur en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Il s'agit également de la signature d'un partenariat entre le groupe Investour & Tibu pour le parrainage d'un centre de Basketball à Casablanca pour une durée de 3 ans, du lancement d'un programme axé sur l'émancipation des filles adolescentes à l'orphelinat de "Dar Labnate", et de l'organisation de sessions de formation et d'accompagnement des éducateurs et des enseignants en matière de développement personnel et de coaching sportif.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil de la Région Casablanca-Settat a indiqué que le lancement de ce nouveau centre Tibu d'éducation par le sport, jouera un rôle crucial dans le développement des compétences cognitives et sociales des jeunes, mettant en avant la réussite de la première expérience avec le lancement du premier centre à l'école publique primaire Mohamed Iqbal du quartier Al Hank de la ville de Casablanca.

L'initiative Tibu qui ambitionne un rayonnement continental à travers sa dimension africaine, a souligné M. Maâzouz, émane d'une volonté stratégique de développement des projets et programmes d'éducation par le sport en faveur des générations montantes", précisant que le but est de permettre aux jeunes une intégration fluide dans le marché du travail et une initiation au monde de l'entreprenariat dans le domaine sportif.

Pour sa part, la Consule générale des Etats-Unis à Casablanca a exprimé sa "fierté" de retrouver, encore une fois, à travers une nouvelle initiative, TIBU Africa et de célébrer un autre accomplissement en faveur de l'éducation par le sport au Maroc.

"Nous sommes fiers de faire partie de cette histoire", s'est réjouie Mme Scott-Torres, précisant que la Mission des États-Unis au Maroc a financé la création de cinq centres Tibu dans des villes stratégiques à travers le Royaume à savoir, Fnideq, Nador et Al Hoceima en 2020, Laâyoune en 2021 et plus récemment, Oujda en 2023.

"Le pouvoir du sport à transcender les frontières et à inculquer des valeurs telles que le travail d'équipe, la discipline et la résilience est sans égal", a-t-elle souligné.

De son côté, Mohamed Amine Zariat, Président Fondateur de l'ONG Tibu Africa a indiqué que "c'est avec une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale du basketball pour le lancement de plusieurs initiatives qui auront un impact significatif sur la vie des jeunes enfants de notre pays".

"Grâce à ces initiatives, nous nous engageons à promouvoir l'éducation, l'inclusion sociale et le développement à travers le sport, en offrant aux jeunes des opportunités d'apprentissage nécessaires pour le développement de leur potentiel, d'apprendre le respect mutuel et de s'épanouir dans un environnement sain", a-t-il dit.

En tant que principale organisation dans l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport au Maroc et en Afrique avec une large couverture nationale dans plus de 35 villes dans les 12 régions du Royaume et 5 capitales africaines, Tibu Africa s'est engagée à contribuer dans la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) et les considère comme une opportunité de positionner le sport comme un outil puissant pour concevoir des solutions innovantes face à la complexité des défis du 21ème siècle.