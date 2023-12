Madagascar: Basket - 3 x 3 - Les Ankoay hommes 3e continental et Elly 2e en Afrique

Le nombre de points gagnés par un joueur lors d'un événement dépend de l'importance de l'événement dans le réseau de compétition, les résultats de l'équipe et le score individuel du joueur et ses performances statistiques clés.

Le dernier classement de la FIBA pour les fédérations nationales place les Ankoay hommes à la 3e place sur la scène continentale. Avec 679 668 points, la bande à Livio se pointe à la troisième position en Afrique, derrière l'Egypte avec 1 025 518 points et le Bénin avec 742 693 points.

Au classement mondial, l'équipe masculine se situe à la 35e place si la Serbie caracole en tête. Chez les dames, la troupe à Muriel est classée 61e mondialement avec 80 865 points et 9e en Afrique.

C'est la Chine qui occupe la première place chez les dames.Le classement des fédérations FIBA 3x3 est calculé en additionnant les points du classement mondial individuel FIBA 3x3 des 25 meilleurs nationaux avec un compte play.fiba3x3.com confirmé.

La position dans le classement de la fédération 3x3 dépend du nombre de joueurs et de leur fréquence de jeu. Plus il y aura d'événements organisés, plus les joueurs auront de chances d'accumuler des points et d'augmenter la position de la fédération nationale dans le classement.

Au classement individuel, Elly Randriamampionona qui figurait sur la liste des joueurs types de la dernière édition de la Coupe d'Afrique 3x3 en Egypte, reste le joueur malgache le mieux classé. Si le joueur des Ankoay a été classé numéro un mondial avant la Coupe d'Afrique, il occupe la seconde place du classement continental et 147e rang mondial actuellement avec 180 321 points derrière le Nigérian Marcel Esonwune, numéro 1 africain et 141 mondial avec 188 489 points.

Le capitaine des Ankoay, Livio Ratianarivo occupe la 3e place africaine et 165e mondial avec 162 329 points, Alpha Soloindrainy à la 4e place en Afrique et 205e mondial avec 121 955 points. Le classement mondial individuel FIBA 3x3 est calculé sur la base des 9 meilleurs résultats lors d'événements approuvés par la FIBA et disputés au cours des 12 derniers mois. Chaque joueur inscrit sur play.fiba3x3.com possède son propre classement, qui évolue en fonction des résultats obtenus lors des événements approuvés par la FIBA.