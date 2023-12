Maroc: INDH à Essaouira - 221 projets retenus en 2023

Essaouira — Un total de 221 projets, d'une valeur globale estimée à près de 146 millions de DH (MDH), ont été retenus par le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d'Essaouira, dans le cadre des différents programmes de la phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l'année 2023.

Ces projets sont répartis entre le programme de Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base (13 projets, 68,27 MDH), le programme d'Accompagnement des personnes en situation de précarité (28 projets, 17,77 MDH), le programme d'Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes (67 projets, 16,93 MDH) et le programme d'Impulsion du capital humain des générations montantes (113 projets, 42,98 MDH), font ressortir les chiffres dévoilés lors de la 4ème réunion du CPDH, tenue jeudi au siège de la préfecture.

Ouvrant les travaux de cette dernière réunion du CPDH au titre de l'année en cours, le gouverneur de la province, Adil El Maliki, a salué les actions et l'engagement des partenaires pour la réalisation des objectifs escomptés de ce chantier de grande envergure, mettant en relief la mobilisation dont ont fait preuve certaines organisations de la société civile notamment dans le domaine de la santé au niveau de la province.

Mettant en relief les réalisations importantes accumulées à l'échelle de la province dans le cadre de ce chantier, grâce à la fédération des efforts des divers intervenants et acteurs, M. El Maliki a souligné que l'INDH demeure un véritable levier de développement.

Cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du CPDH et des comités locaux du développement humain, des chefs de services extérieurs et des représentants des partenaires, a été l'occasion pour la cheffe de la Division de l'Action sociale (DAS) à la préfecture, Hassania Dmaj, de présenter un exposé exhaustif sur le bilan des réalisations et des projets retenus par le CPDH au titre de l'année qui s'achève.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Dmaj a indiqué que le CPDH a veillé à ce que les projets validés couvrent les différentes communes relevant de la province, avec un focus particulier sur les collectivités territoriales souffrant d'un déficit en matière d'infrastructures de base dans le cadre du programme dédié à cet effet.

Au cours de cette réunion, le CPDH a également approuvé trois projets relatifs à l'appui des chaînes de production dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, pour un investissement estimé à 1,76 MDH.

Ces projets portent sur la création de pôles économiques dédiés à l'animation et au développement de la filière d'argan dans les centres des communes de Targant et Ida Ou Kloul (500.000 DH chacun) ainsi que sur la commercialisation et la valorisation des produits d'argan (760.000 DH).

Cette réunion a été ponctuée par une série d'exposés présentés par des acteurs institutionnels et associatifs, axés notamment sur la gestion du centre de médecine d'addictologie, les activités et les initiatives de l'Association Sanad dans le domaine de la santé, les efforts déployés dans ce secteur vital au niveau de la province, les actions de l'association Sidi Magdoul au profit des insuffisants rénaux et sur les programmes et services fournis par le centre d'orientation et d'assistance des personnes en situation de handicap.

Par la suite, il a été procédé à la remise d'un lot d'équipements et de matériels destinés à des projets générateurs de revenus au profit de dix anciens détenus, financés dans le cadre du partenariat entre l'INDH et la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Zakia Amrani, coordinatrice adjointe du centre d'accompagnement et de réinsertions à Safi, a expliqué que cette initiative intervient dans le cadre des efforts visant les personnes en situation de précarité, précisant que le coût global de ces projets qui concernent les domaines de l'agriculture et de la restauration, s'élève à 338.868 DH.

Par la même occasion, un total 9 bus de transport scolaire et de 6 ambulances ont été remis au profit de plusieurs communes rurales de la province.

Ainsi, cinq ambulances ont été remises aux communes de Mramer, Sidi Ali Kerati, Tafedna, Imi Ntlit et Takoucht, alors que la sixième sera réservée à l'une des dours Al Omouma au niveau de la province.

S'agissant des bus de transport scolaire, ils ont été remis aux communes Tmanar, Aït Saïd, Mzilat, Sidi Abdeljalil, Zaouia de Sidi Hmida, Sidi Kaouki, Sidi Ahmed Ou Hmad, Zaouit et Tahalouant.

Il a été en outre procédé à la distribution de chèques, d'une valeur globale de 500.329 DH, relatifs aux activités génératrices de revenus et remis par l'Entraide Nationale au profit des personnes en situation de handicap dans le cadre du Fonds d'appui à la protection sociale et à la cohésion sociale.