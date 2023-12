Angola: Les contrats de service contribuent à l'augmentation de la production pétrolière

Luanda — La signature des Contrats de Services à Risques (CSR) contribue à l'augmentation de la production pétrolière du pays, ainsi qu'au renforcement de la collecte des recettes de l'État, a déclaré mercredi, à Luanda, le secrétaire d'État aux Ressources Minérales, José Barroso.

Intervenant lors de la signature de trois Contrats de Services à Risques pour les blocs offshore 18/15, 46 et 47, situés dans le Bassin du Bas Congo, le dirigeant a précisé que ces accords contribueront également à renverser la situation actuelle de production, à travers l'augmentation des connaissances géologiques du champs où se trouvent les blocs pétroliers susmentionnés.

D'autre part, le secrétaire d'État a reconnu que le secteur pétrolier angolais fait face à d'énormes défis internes et externes, ce qui impacte négativement sur la production et, par conséquent, affecté dans la collecte des revenus financiers pour les caisses de l'État.

Pour inverser le déclin de la production pétrolière du pays, le secrétaire d'État aux Ressources minérales souligne la nécessité d'améliorer continuellement l'environnement des affaires dans l'industrie pétrolière angolaise, afin que toutes les entreprises ou investisseurs potentiels puissent développer leurs activités de manière durable en Angola

José Barroso a assuré que le Gouvernement angolais reste déterminé à mettre en oeuvre des mesures qui permettront d'offrir un environnement d'affaires favorable, dont les bénéfices devraient apporter « un maximum de confort aux investisseurs et générer un plus grand volume de revenus pour l'État, en vue d'améliorer des conditions de vie des populations ».

Les trois contrats de services à risques, destinés à promouvoir le développement des activités d'exploration pétrolière dans le bassin du Bas Congo, ont été signés mercredi, à Luanda, par l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Azule Energy, Equinor et Sonangol Recherche et Production.

Il s'agit d'accords pour la concession des blocs offshore 18/15, 46 et 47, qui couvrent une superficie d'environ 8.700 kilomètres carrés, dans les eaux profondes et ultra-profondes des côtes angolaises.

Concernant la signature de ces accords, le PDG de la compagnie pétrolière Azule Energy, Adriano Mongini, a considéré les blocs 46 et 47 comme de nouvelles zones d'exploration qui pourraient être des catalyseurs pour le développement du secteur énergétique en Angola, car ils n'ont pas encore été explorés jusqu'à maintenant.

Il a mentionné qu'Azule Energy se considère comme un partenaire stratégique pour le pays, avec l'intention d'être le « plus grand producteur de pétrole et de gaz en Angola ».

Avec les accords signés, Azule Energy exploitera les trois blocs, avec une participation de 40 % dans les champs 46 et 47, et de 80 % en 18/15, tandis que Sonangol Recherche & Production détient une participation de 20 % dans chaque bloc et Equinor en possède 40 % des actions des blocs 46 et 47.

Après la signature de l'accord de partage de production (PSA) pour le bloc 31/21 en août dernier, il s'agit de la deuxième concession de licence de blocs d'exploration impliquant Azule Energy, depuis la création de la « joint-venture » par les compagnies pétrolières BP et ENI, en août 2022.

Dans le même ordre d'idées, le président du Conseil d'administration de l'ANPG, Paulino Jerónimo, a déclaré que la signature des contrats susmentionnés représente une autre réussite pour le secteur, qui contribue à la matérialisation de la stratégie du Concessionnaire National, centrée sur la recherche continue de production accrue.

En outre, le directeur du Concessionnaire National a déclaré que cette loi est le résultat d'un vaste travail de consultation des investisseurs, qui s'est concentré sur l'assouplissement des termes fiscaux et contractuels compte tenu de la complexité des blocs susmentionnés.

En ce sens, a-t-il dit, il est entendu que le succès de l'industrie pétrolière dépendra essentiellement d'un dialogue ouvert avec les investisseurs, en mettant l'accent sur les grands blocs.

La signature des Contrats de Services de Risques (CSR) résulte de la publication, dans le Journal Officiel, des décrets exécutifs 243/23, 244/23 et 245/23 du 20 novembre, qui approuvent ces accords et autorisent le changement d'opérateurs des concession des blocs 18/15, 46 et 47, dont les concessions avaient été attribuées directement au Concessionnaire National, par le biais des décrets présidentiels 5/16, 56/19 et 57/19.