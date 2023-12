Madagascar: Littérature - « Mahaliana ny mianatra », un nouvel ouvrage

Tija Lovasoa Rahoelikajina Andriamananjary, une mère de famille malgache de 37 ans évoluant dans le domaine de la santé aux États-Unis depuis une vingtaine d'année souhaite offrir aux Malgaches, surtout les enfants, un livre qui encourage ces derniers à être assidus à l'école.

Elle publie donc un nouvel ouvrage illustré entièrement en malgache de 24 pages aux éditions LohaSola. Il est intitulé « Mahaliana ny mianatra », se référant à tout l'intérêt que représentent l'école et l'apprentissage durant toute une vie.

Une touchante histoire familiale se cache derrière ce nouvel ouvrage. C'est une chanson du titre éponyme que son grand-père maternel avait pour habitude d'entonner chaque matin pour encourager ses progénitures à aimer l'école, qui l'a inspirée à écrire ce livre. La chanson s'est transmise de génération en génération, devenant en quelque sorte une hymne familiale et une tradition. Et la tradition se poursuit jusqu'aux enfants de Tija, l'auteure du livre, qui ne ménage pas ses efforts pour inculquer à ses enfants l'amour et la pratique de la langue malgache, même s'ils habitent un pays anglophone. Elle a aussi voulu partager cette tradition et transmettre cet amour de la langue malgache et cet engouement pour l'école et l'apprentissage à tous les enfants malgaches en écrivant ce livre.

Ce nouvel ouvrage a justement été présenté officiellement à la Bibliothèque Nationale Anosy, hier, en présence de sa famille. La Bibliothèque Nationale se voit dans la même foulée offrir une dizaine d'exemplaires. Ces livres feront partie des oeuvres littéraires présentées dans les différentes communes qui bénéficieront du programme « Andao hamaky boky ». Il s'agit d'un programme d'action de la Bibliothèque nationale et du ministère de la Communication et de la Culture consistant à faire une tournée dans les différentes communes pour encourager les enfants et les jeunes à aimer la lecture et la langue malgache.

%

Par ailleurs, les auteurs, illustrateurs et éditeurs ont été vivement encouragés à écrire et à publier plus d'ouvrages documentaires attrayants, destinés à faire aimer la lecture aux jeunes et à les épanouir durant la cérémonie de présentation de ce nouveau livre et de la remise des exemplaires qui resteront comme patrimoine à la Bibliothèque nationale.