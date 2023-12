Madagascar: Noël des hôpitaux - Dons de jouets et de PPN au CHU JRA

Les enfants en situation de précarité, soignés au CHU JRA et leurs familles, ont bénéficié de dons hier. Cette initiative arrive à point nommé puisque la majorité d'entre eux n'ont pas les moyens d'acheter des jouets en cette période de fête.

Faites entrer la magie de Noël à l'hôpital. C'est l'esprit véhiculé par l'évènement « Noël des hôpitaux », organisé chaque année dans les centres hospitaliers publics. Initié par l'église FVKFM ou Fiangonan'ny vondrona Kristianin'ny Fanahy Masina à travers le groupe des hôpitaux; l'objectif est de distribuer des jouets aux enfants démunis soignés au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). Des Produits de première nécessité (PPN) ont également été remis à leurs familles à l'occasion. Pour Antananarivo, la 16e édition a eu lieu hier au CHU JRA où 100 tickets de dons de PPN et 60 tickets de jouets ont été distribués. « Nous travaillons en étroite collaboration avec le service social de l'hôpital pour l'identification des bénéficiaires de ces dons qui sont classés dans la catégorie des plus démunis. La période de Noël est synonyme de fêtes, mais il ne faut pas non plus oublier les enfants qui passent Noël à l'hôpital avec l'objectif de faire entrer la magie de Noël et de soutenir les enfants hospitalisés et leurs familles », selon Peniela Andrianantenaina, responsable auprès du FVKFM.

Soulagement

C'est ce que les parents ont ressenti hier après la remise des dons. La majorité d'entre eux vivent au jour le jour. « Les dépenses allouées aux médicaments ne nous permettent pas d'acheter des jouets pour nos enfants. Je dois aussi subvenir aux besoins de mes autres enfants que j'ai laissés chez ma soeur pour qu'elle puisse s'occuper d'eux pendant mon absence », témoigne Michèle, une mère de famille. Elle a loué cette initiative de la FVKFM qui donne un nouvel espoir aux familles d'enfants malades. Mis à part cette remise de dons, cette église organise aussi des journées de don de sang organisées deux fois chaque année et une chaîne de prière pour les malades tous les mercredi et vendredi. Des actions sociales en faveur des détenus sont aussi organisées dans les maisons carcérales, idem pour les sans-abris.